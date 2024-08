Upalna i burzowa sobota na Mazowszu z ostrzeżeniami IMGW [PROGNOZA] RDC 17.08.2024 09:19 Dziś na całym Mazowszu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z upałami. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura maksymalna może przekroczyć 33 stopnie Celsjusza. Miejscami możliwe będą burze. W Polskim Radiu RDC przypominamy, jak radzić sobie z upałami i jakie środki bezpieczeństwa zachować, gdy wychodzimy na zewnątrz.

Upały na Mazowszu (autor: UM Warszawa)

W województwie mazowieckim obowiązuje drugi stopnień ostrzeżeń w związku z upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje temperaturę maksymalną w dzień od 29 do 31 stopni Celsjusza, a w nocy od 17 do 19 stopni.

Wydano również alert burzowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla powiatów: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński.

RCB ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem i silnym wiatrem oraz możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu. Alert w tej sprawie wysłano w sobotę do odbiorców przebywających w dziewięciu województwach.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś (17.08) burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."



Alert tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie części 9 województw. pic.twitter.com/tBICLbgSkD — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 17, 2024

Jak przypomniało RCB, w przypadku zagrożenia podtopieniem zaleca się przeniesienie wartościowych rzeczy na górne kondygnacje budynku, zabezpieczenie budynku i przygotowanie worków z piaskiem oraz przestawienie pojazdów z terenu posesji w niezagrożone miejsca. Należy także zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom i zadbać o to, by telefon komórkowy był w pełni naładowany.

„O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 1128 – podkreśliło RCB.

Jak radzić sobie z upałami?

Ratownicy medyczni z kolei radzą, aby – jeśli tylko jest taka możliwość – nie wychodzić z domu między godziną 11:00 a 17:00. Jeśli jednak musimy wyjść, ubierzmy się odpowiednio do pogody.

– Większość ubrań, które są dostępne na rynku, są zrobione ze sztucznych materiałów. Do tego dochodzi jeszcze moda, czyli pęd za tym, żeby dobrze wyglądać. Jeśli więc wyjdziemy na ulice Warszawy, możemy spotkać na przykład panów poubieranych w obcisłe koszulki i bardzo obcisłe spodnie. To zaś jest zabójstwem dla naszego organizmu, ponieważ działa na zasadzie rozgrzanego piekarnika. To tak jakbyśmy owinęli fragmenty swojego ciała folią spożywczą – mówi Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Trzeba więc wybierać naturalne materiały.

– Powinniśmy zakładać bardzo luźne, przewiewne ubrania, które zakrywają sporą część ciała, z lnu czy bawełny, co spowoduje, że nasz organizm zupełnie inaczej będzie funkcjonował i będziemy bardziej odporni na tak wysokie temperatury – zauważa Owczarski.

W ciągu dnia zaś podczas upałów należy pić nawet 3–4 litry wody.

– 1,5 litra to taka norma przypisana do dni, gdzie nie ma upału i żaru. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się temperatura 30–36 stopni, to tej wody musimy pić zdecydowanie więcej – dodaje Owczarski.

Jeśli widzimy kogoś potrzebującego pomocy lub sami mamy zawroty głowy, należy schować się w cieniu i zrobić chłodny okład na kark lub czoło. W przypadku objawów udaru czy silnych duszności najlepiej dzwonić pod numer alarmowy 112.

Pogoda na weekend

W Warszawie w sobotę przewiduje się zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami duże, wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 33°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura minimalna 20°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wschodniego. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 29°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

