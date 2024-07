Na Mazowsze nadciąga fala upałów. IMGW ostrzega przed wysokimi temperaturami Mikołaj Cichocki 09.07.2024 06:24 Dziś słupki rtęci na Mazowszu przekroczą 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty mają obowiązywać od godz. 11:30 do 20:30. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, jak bezpiecznie przetrwać gorące dni.

Upał na Mazowszu (autor: UM Warszawa)

Ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa mazowieckiego w związku z upałami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś i jutro temperatura będzie oscylować w graniach od 28 do 31 stopni Celsjusza, a kolejne dni będą jeszcze bardziej upalne – od 32 do nawet 35 stopni Celsjusza.

Od wysokich temperatur odetchniemy dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz wytchnienia nie przyniosą nawet noce.

– W trakcie upałów również noce będą z wysoką temperaturą. W drugiej połowie tygodnia spodziewamy się tzw. nocy tropikalnych, czyli temperatura nie będzie spadała poniżej 20 stopni. Mało tego, w czwartek i piątych nad ranem może być minimalnie 22–23 stopnie w Warszawie – mówi Ilona Śmigrocka z IMGW.

Jak przetrwać upały?

Doktor Katarzyna Szewczyk ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie przypomina, że kluczem w bezpiecznym przejściu przez upały jest odpowiednie nawodnienie.

– Średnio człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów płynów na dobę. Musimy jednak pamiętać, że w trakcie upałów to zapotrzebowanie wzrasta. Stąd co najmniej o pół do jednego litra płynów więcej powinniśmy wówczas przyjmować, to jest co najmniej 8–10 szklanek – mówi dr Szewczyk.

Trzeba także pamiętać, aby nie wystawiać się bezpośrednio na promienie słoneczne.

– Ważne jest też, żebyśmy chronili naszą skórę przed bezpośrednim napromieniowaniem. Korzystajmy z kremów z wysokim filtrem, minimum 30+, optymalnie 50+. Używajmy kapeluszy, nośmy lekką i przewiewną odzież. Unikajmy wychodzenia na słońce w okolicach południa i w godzinach największego nasłonecznienia – dodaje.

Doktor Katarzyna Szewczyk przypomina, aby obserwować tzw. objawy alarmowe, które mogą wskazywać na problemy zdrowotne wynikające z przegrzania – to przede wszystkim zawroty i bóle głowy oraz nagłe osłabienie.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

