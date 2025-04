Silny wiatr i zawieje śnieżne na Mazowszu [PROGNOZA] RDC 05.04.2025 10:31 Silny wiatr na Mazowszu – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla całego regionu. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h. Alerty obowiązują do godz. 20:00. W stolicy wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Silny wiatr (autor: IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem. Alert dotyczy 13 województw, na których terenie porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h.

Alert przed silnym wiatrem IMGW wydał dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Dla województwa zachodniopomorskiego rozszerzył ostrzeżenie na powiat sławieński.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h), a w porywach do 80 km/h. Alert obowiązuje do sobotniego wieczora.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale też możliwa krupa śnieżna, burza i w niej grad. Niewykluczony przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 2–5 cm.

W czasie opadów możliwe też przejściowe ograniczenie widzialności do 500 m. Temperatura maksymalna 7 st.C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, przejściowo możliwe porywy do 80 km/h, z kierunków północnych. Wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, stopniowo coraz więcej rozpogodzeń od północy. Przelotne opady śniegu. Niewykluczony przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 3 cm. W czasie opadów możliwe też przejściowe ograniczenie widzialności do 500 m. Temperatura minimalna -2 st.C.

Oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, początkowo w porywach do 65 km/h, później nieco słabnący do porywistego, północny. Wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W niedziele w stolicy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowe rozpogodzenia. Możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 60 km/h, północny.

Czytaj też: Rusza 24. edycja Nagrody im. C.K. Norwida. Jak zgłosić kandydata? [SPRAWDŹ]