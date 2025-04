Rusza 24. edycja Nagrody im. C.K. Norwida. Jak zgłosić kandydata? [SPRAWDŹ] RDC 04.04.2025 21:36 Rozpoczął się nabór kandydatów do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Przyznawana jest w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz w kategorii Dzieło Życia – za całokształt twórczości. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja. — Doceńmy talent, kunszt i umiejętności tych, którzy tworzą na Mazowszu — zachęca Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Rusza 24. edycja Nagrody im. C.K. Norwida (autor: UMWM/https://www.nagrodanorwida.pl/)

Rusza nabór kandydatów do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Termin upływa 31 maja.

– Zapraszam do zgłaszania mazowieckich twórców, którzy w ubiegłym roku dokonali rzeczy wyjątkowych. Doceńmy talent, kunszt i umiejętności tych, którzy tworzą na Mazowszu. Kandydatów do Nagrody Cypriana Kamila Norwida można zgłaszać do końca maja – zachęca Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Szansę na Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida mają artyści tworzący na Mazowszu. Statuetkę można otrzymać za dzieło lub kreację powstałe w roku 2024. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz w kategorii Dzieło Życia – za całokształt twórczości.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów do nagrody mogą proponować:

ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały,

uczelnie wyższe,

instytucje kultury,

wydawnictwa i redakcje,

twórcy indywidualni,

członkowie kapituł Nagrody im. C.K. Norwida.

W przypadku Dzieła Życia uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenia do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida przyjmowane są na podstawie:

wniosku za dzieło bądź kreację powstałe w 2024 r. – Nagroda Twórcza,

wniosku za całokształt twórczości – Dzieło Życia.

Wnioski można wysłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

albo wysłać elektronicznie na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2025 r.

Kto dokona wyboru?

Nominowanych do nagrody oraz jej laureatów, spośród zgłoszonych kandydatów, wybiorą członkowie minimum siedmioosobowych kapituł. Są to szanowani twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki i nauki, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych czy szkół wyższych.

Laureaci zostaną uhonorowani okolicznościową statuetką, dyplomem oraz nagrodą w wysokości 35 tys. zł. Laureat nagrody Dzieło Życia poza statuetką i dyplomem otrzyma 50 tys. zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 tys. zł.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 24 września br. – w rocznicę urodzin patrona nagrody.

Kto już otrzymał nagrodę?

W zeszłym roku laureatami Nagrody im. C.K. Norwida zostali: śpiewak operowy Wiesław Ochman, pisarz i krytyk literacki Tomasz Tyczyński, pianista i kompozytor Maciej Grzybowski, fotoreporter i fotograf Marek Wojciech Druszcz oraz reżyser Piotr Cieplak.

Statuetki norwidowskie w poprzednich latach otrzymali m.in.: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki.

Nagrodą Dzieło Życia uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

