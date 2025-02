Marznące opady i śliskie drogi na Mazowszu. Jest ostrzeżenie pogodowe [SPRAWDŹ] RDC 05.02.2025 19:14 Opady marznącego deszczy i mżawki powodujące gołoledź mogą pojawić się dziś w nocy w centralnej i zachodniej części województwa mazowieckiego. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują od godz. 21:00 do 09:00 następnego dnia.

Ślisko na drogach (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które spowodują lokalne powstawanie gołoledzi na drogach w centrum i na zachodzie Mazowsza.

Alerty obowiązują od godz. 21:00 do 09:00 następnego dnia.

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które spowodują lokalne występowanie gołoledzi na drogach i chodnikach. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Co zrobić, gdy wpadniemy w poślizg?

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać, gdy wpadniemy w poślizg, to:

zachować spokój,

zwolnić,

w trudnych sytuacjach – skontrować.

Policja apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas gołoledzi. Miejscami na jezdniach może występować tzw. czarny lód – cienka warstwa lodu, która jest niemal niewidoczna i może zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji:

dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni,

zwiększ dystans między pojazdami – droga hamowania na oblodzonej drodze może być nawet kilkukrotnie dłuższa,

unikaj gwałtownych manewrów – raptowne hamowanie czy nagłe skręty mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem,

sprawdzaj stan techniczny pojazdu – zadbaj o właściwe ogumienie, działające światła oraz sprawny układ hamulcowy,

pamiętaj o odśnieżeniu szyb i lusterek – ograniczona widoczność może być przyczyną tragicznych zdarzeń.

Nie tylko kierowcy powinni zachować wzmożoną czujność. Piesi, szczególnie w porannych godzinach, również są narażeni na niebezpieczeństwo.

Jak się nie poślizgnąć?

Stawiaj kroki ostrożnie – chodniki, schody czy przejścia dla pieszych mogą być oblodzone.

Przechodź przez jezdnię tylko w miejscach do tego wyznaczonych i upewnij się, że kierowca zdąży zahamować.

Noś elementy odblaskowe – zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, ale także w mieście, gdzie widoczność w ciemniejszych miejscach może być ograniczona.

Unikaj używania telefonu podczas przechodzenia przez ulicę – chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Pogoda na noc

Środowa noc ma być pochmurna, zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na północnym zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Będą występowały okresami znów opady śniegu, deszczu ze śniegiem, ale znów będą to opady słabe.

Na południu i w centrum kraju możliwe są również marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Miejscami będą występować mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów i one będą występować głównie na Pomorzu.

Temperatura wyniesie minus 5 st. C. na południowym wchodzie, ok. 0 st. C. w centrum i do 2 st. C. na Pomorzu.

Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Wysoko w Tatrach będzie wiał porywisty wiatr, powodujący zawieje śnieżne.

