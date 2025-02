Koniec z szambami w Wawrze? Budowa i remont 30 km sieci jeszcze w tym roku

Ponad 30 km budowy i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w warszawskim Wawrze. To plany MPWiK na ten rok. W zeszłym było ponad 10 razy mniej - niecałe 3 km. Brak sieci w dzielnicy to ogromny problem. Ponad połowa nieruchomości wciąż nie ma tam możliwości podłączenia do kanalizacji i korzysta z szamba.