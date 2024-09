Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze z opóźnieniem. Kiedy zostanie oddany? Przemysław Paczkowski 20.09.2024 21:06 Opóźnia się oddanie do użytku Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze. Przestrzeń miała zostać udostępniona wiosną tego roku, lecz wciąż trwają odbiory elementów. — Wykonawca będzie zmuszony przekonać nas, że to jest wszystko prawidłowo wykonane. Myślę, że do końca roku to taki bezpieczny termin — informuje burmistrz dzielnicy Paweł Michalec.

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze z opóźnieniem (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze z „obsuwą”. Nowe miejsce wypoczynku w lasku między ulicami Trakt Lubelski i Lucerny z zapowiadaną kładką wśród drzew i polaną piknikową miało zostać oddane do użytku wiosną tego roku.

Jak mówi burmistrz dzielnicy Paweł Michalec, park jest już gotowy, ale trwają odbiory wszystkich elementów.

— W tej chwili jest proces odbiorowy. Wykonawca będzie zmuszony przekonać nas, że to jest wszystko prawidłowo wykonane. Jeżeli wszystko jest idealnie, to pewnie będzie to krótszy okres, ale jeżeli nie będzie, to się wydłuży. Myślę, że do końca roku to taki chyba bezpieczny termin — informuje Michalec.

Park Aktywności Rodzinnej zakłada kilka stref wypoczynku m.in. strefę hamakową, trawnik do gier zespołowych, tymczasową scenę czy kosze do niecodziennej dyscypliny, czyli Discgolfa.

Jak czytamy na stronie urzędu dzielnicy, „projekt nawiązuje do historii rejonu Urzecza, na bazie której buduje opowieść o lokalnej tradycji związanej z osadnictwem”.

Zaproponowane elementy architektoniczne zapewnią nie tylko niezbędną infrastrukturę rekreacyjną i gastronomiczną, ale będą również służyć obserwacjom przyrody.

