Likwidacja szamb w Wawrze przebiega za wolno? Jest raport urzędu miasta Adrian Pieczka 06.06.2024 20:47 Według raportu opublikowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy likwidacja szamb w Wawrze przebiega w niezadowalającym tempie. Przez trzy lata zlikwidowano tylko 844 szamba. Dzielnica wciąż ma największy problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej.

W trzy lata zlikwidowano zaledwie 844 szamba w dzielnicy, która ma największy problem z dostępem do kanalizacji. Z ponad 15 tysięcy nieruchomości z szambem, które stanowią prawie 2/3 dzielnicy, zaledwie 15 procent znajduje się w zasięgu sieci.

„To zaniechanie ze strony miasta” – usłyszał od mieszkańców nasz reporter Adrian Pieczka.

Jak przekazała Radiu dla Ciebie zastępca rzecznika Wodociągów Warszawskich Jolanta Maliszewska – „Zachęcamy mieszkańców, którzy mogą do przyłączania się do sieci, żeby z tego korzystali.”.

– Organizujemy w dzielnicach mobilne punkty. To są miejsca organizowane w cyklu „Przyłącz się do sieci”, gdzie są obecni nasi pracownicy. Mają oni bezpośredni kontakt z mieszkańcami, tłumaczą im zasady i procedurę przyłączania się do sieci – powiedziała.

Miejskie wodociągi wybudowały w ubiegłym roku w Wawrze blisko 9 km sieci. Plany rozbudowy są ambitne, bo do 2030 roku zakładają budowę kolejnych 200 km.

Wnioski o tegoroczną dotację do likwidacji szamba w wysokości 6 tys zł będzie można złożyć od 1 września.

Z pomocą mieszkańcom przychodzi także geoportal „Bliżej Mieszkańca”, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia się do sieci.

