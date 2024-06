Jedni płacą, a inni parkują „na dziko”. Jak doszczelnić SPPN na Pradze Północ?

Radni Pragi Północ chcą „doszczelnienia” Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w tej dzielnicy. Wskazują, że uciekanie od płacenia i zostawianie aut na trawnikach to powszechna praktyka kierowców na granicach strefy. – Widać to zwłaszcza w miejscach zlokalizowanych blisko dostępu do komunikacji publicznej – mówi radny Krzysztof Michalski z Porozumienia dla Pragi.