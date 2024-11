Międzyleski Szpital Specjalistyczny zostanie rozbudowany. „To zmieni wszystko” Adrian Pieczka 25.11.2024 16:08 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie zostanie rozbudowany o nowoczesną „udarówkę” i blok operacyjny. – To zmieni wszystko w jego funkcjonowaniu, od szlaków komunikacyjnych po układ strategicznych instalacji szpitalnych – mówi przewodniczący sejmikowej komisji budżetu i finansów Krzysztof Strzałkowski.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny czeka remont (autor: UM Warszawa)

Ministerstwo Zdrowia dało zielone światło na rozbudowę Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, choć rok temu ocena dla rozbudowy była negatywna.



Placówka przy ul. Bursztynowej w Warszawie przyjmuje rocznie około 300 tys. chorych. To nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale i powiatu otwockiego, mińskiego, wołomińskiego czy garwolińskiego. Powstanie dla nich nowy centralny blok operacyjny.

– To zmieni wszystko w funkcjonowaniu szpitala, od szlaków komunikacyjnych po układ strategicznych instalacji szpitalnych. Co więcej, musimy pamiętać, że w miejscu, w którym to do tej pory był blok operacyjny, powstanie przestrzeń na inne, ważne obszary działania tego szpitala – mówi przewodniczący sejmikowej komisji budżetu i finansów Krzysztof Strzałkowski.

Centralny blok operacyjny będzie miał dziesięć sal.

– Zlokalizowany będzie na jednym piętrze na powierzchni ponad 2500 metrów kwadratowych. Ponadto w tym budynku zlokalizowany będzie oddział udarowy, oddział neurologiczny ogólny, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – informuje dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego dr Jarosław Rosłon.

Dotychczasowe budynki techniczne i zaplecza będą burzone etapami, aby nie blokować funkcjonowania szpitala. Całkowita wartość inwestycji, która będzie realizowana w latach 2025– 2028, to 373 mln zł.

Oprócz budowy nowych oddziałów w tym samym budynku powstaną również:

centralna sterylizacja,

zakład patomorfologii, prosektorium,

pracownia leków cytostatycznych oraz żywienia pozajelitowego,

poradnie, w których będą realizowane zadania w zakresie programów lekowych, w których leki można podawać ambulatoryjnie,

szatnie dla personelu,

archiwum.

Nowe zaplecze techniczne znacząco pomoże też np. przy pracy szpitala, choćby podczas zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Oprócz budowy infrastruktury medycznej największym wyzwaniem tej inwestycji będzie budowa parkingu na 300 miejsc.

Czytaj też: Reprywatyzacja warszawskich budynków. Niemal wszyscy oskarżeni uniewinnieni