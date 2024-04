Nowy plac zabaw w Wawrze zamknięty w kilka miesięcy od otwarcia Mikołaj Cichocki 10.04.2024 06:21 Choć plac zabaw przy ulicy Zwoleńskiej w warszawskim Wawrze oddano w październiku ubiegłego roku, to już od kilku miesięcy stoi zamknięty. Mieszkańcy wskazywali, że nie podano przyczyny zamknięcia. Jak się dowiedzieliśmy, doszło tam do uszkodzenia materiału, z jakiego wykonany został plac zabaw. Prace naprawcze już zostały wykonane, ale dzielnica czeka na ekspertyzę. – Nie możemy narażać dzieci na niebezpieczeństwo – mówi rzecznik UD Wawer.

2 Zamknięty plac zabaw przy ulicy Zwoleńskiej (autor: RDC)

Nowy plac zabaw w Wawrze już od kilku miesięcy jest zamknięty. Na wejściu wisi łańcuch z zapiętą kłódką. Miejsce otwarto w październiku ubiegłego roku.

Mieszkańcy wskazali, że plac zabaw przy ulicy Zwoleńskiej został zamknięty bez podania jakiejkolwiek informacji o przyczynie.

Rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer Marcin Jakubik tłumaczy, że doszło tam do uszkodzenia materiału, z jakiego wykonany jest plac zabaw.

— Jak to materiał naturalny, odkształcał się. Okazało się, że są niebezpieczne, odstające kawałki tej wikliny. Nie możemy narażać dzieci na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Plac zabaw musiał zostać zamknięty. Prace naprawcze już zostały wykonane, ale oczywiście ktoś musi ten plac dopuścić. Zleciliśmy odpowiednią ekspertyzę, żebyśmy mogli to zrobić i na to właśnie teraz czekamy — informuje Jakubik.

Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się wyników ekspertyzy i ponownego otwarcia placu zabaw.

