W Wawrze powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami Adrian Pieczka 09.04.2024 20:19 Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Wawrze, w której uczą się osoby do 24 roku życia, powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Dzielnica ma już gotowy projekt. Sprzęt na placu zabaw będzie dostosowany do potrzeb uczniów. Pojawi się tam m.in. huśtawka integracyjna, czyli platforma, z której bezpiecznie skorzysta dziecko na wózku inwalidzkim. Plac, według planów, będzie gotowy pod koniec wakacji.

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (autor: RDC)

Huśtawka dla osób na wózku inwalidzkim czy karuzela integracyjna. W Wawrze powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Atrakcje staną przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy, w którym uczą się osoby do 24 roku życia. Dyrektorka Iwona Sekuła-Jastrzębska informuje, że atrakcje będą dostosowane do możliwości fizycznych uczniów.

— To nie są dwudziestokilogramowe osoby. To bywają czterdziestokilogramowe osoby. Borykamy się z wagą sześćdziesięciu, osiemdziesięciu, a nawet stu kilogramów. To nie zaprzepaszcza tego, że taki młodzieniec nie może skorzystać z urządzenia rekreacyjnego — mówi Sekuła-Jastrzębska.

Urządzenia dla każdego

Jak dodaje dyrektorka, urządzenia będą dostosowane do każdego.

— Mamy zaplanowaną na naszym placu zabaw huśtawkę integracyjną. To znaczy, że jest to platforma, na którą wjeżdża dziecko na wózku inwalidzkim. Oczywiście z pełnym zabezpieczeniem, z ogrodzeniem, żeby zachować bezpieczeństwo. Innym urządzeniem jest karuzela integracyjna. Również wjeżdżamy z dzieckiem na wózku, a do tego dołączają koledzy z klasy — wyjaśnia Sekuła-Jastrzębska.

— Brakuje nam miejsca relaksu, ale jednocześnie rehabilitacji — mówi dyrektorka. — Trzeba pamiętać, że dla osób z niepełnosprawnościami huśtawka nie jest tylko zabawką. Jest również formą rehabilitacji, przezwyciężania swoich trudności, poznawania nowych miejsc, poznawania swoich możliwości. To nie jest tylko huśtanie się, to nie jest tylko przejście na trampolinie. To jest cały czas praca — zaznacza Sekuła-Jastrzębska.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy uczy się około 70 dzieci. Inwestycja będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

