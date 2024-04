Majówka w Warszawie. Atrakcje na długi weekend [SPRAWDŹ] RDC 30.04.2024 20:42 Pokaz w Multimedialnym Parku Fontann, Festiwal Europejski, Bieg Konstytucji 3 maja, otwarcie sezonu na bulwarach, zwiedzanie Domu Hansenów w Szuminie - między innymi te atrakcje czekają na warszawiaków w czasie majowego długiego weekendu.

Pole Mokotowskie (autor: UM Warszawa)

Co robić w majówkę w Warszawie? Miasto przygotowało kilka wydarzeń dla tych, którzy spędzają długi weekend w stolicy.

Festiwal Europejski

Tegoroczna majówka zbiega się z 20. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Europejski, w ramach którego zaplanowano koncerty i spektakle teatrów ulicznych. Na scenie pod hotelem Bristol włoskie szlagiery zaśpiewa Roberto Ruggeri, a francuskie piosenki wykona Chris Schittulli. Na jednym z balkonów hotelu wystąpią tenorzy z repertuarem Jana Kiepury.

"W tym wyjątkowym dniu Trakt Królewski stanie się kolorowym, europejskim miasteczkiem" - czytamy na stronie internetowej urzędu miasta. Od strony ulicy Królewskiej do placu Zamkowego przejdzie natomiast Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Mykanów", warsztaty "Roztańczona Europa" poprowadzą artyści ze Szkoły Musicalowej B&B.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Główne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja odbędą się na placu Zamkowym oraz na placu Piłsudskiego. Z ulicy Rychnowskiej przez Wał Miedzeszyński i most Siekierkowski, Wisłostradą, do granic miasta przejedzie parada samochodów odbywająca się pod hasłem "III Rajd Poloneza w Święto Konstytucji III Maja".

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann i Warszawskie Linie Turystyczne

Od 1 do 4 maja o godzinie 21.30 odbywać się będą pokazy Multimedialnego Parku Fontann. "W tym roku fontanny zatańczą w rytm przebojów grupy ABBA" - czytamy. Wielkie Otwarcie Sezonu Dzielnicy Wisła zaplanowano na 25-26 maja.

"Tradycyjnie, jak co roku, również 1 maja uruchamiamy Warszawskie Linie Turystyczne. Z rejsów wiślanymi promami można korzystać bezpłatnie, a w zabytkowych autobusach i tramwajach obowiązują bilety i zniżki Warszawskiego Transportu Publicznego" - zapowiedział Trzaskowski. "To doskonała okazja, żeby zwiedzić stolicę lub pokazać jej uroki naszym gościom". W ofercie WLT są bezpłatne rejsy promami "Wilga", "Pliszka" i "Słonka". Na torowiska wyjadą zabytkowe tramwaje linii 36, a także zabytkowe ikarusy i jelcz, tzw. ogórek.

"Zapraszamy również do spędzania wolnego czasu na terenach zielonych - czy to pięknie przebudowanym Polu Mokotowskim, czy też kopcu Czerniakowskim z parkiem akcji +Burza+" - zaznaczył prezydent Warszawy. "To niezwykłe miejsce zdobyło właśnie Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Zachęcam gorąco tych wszystkich, którzy jeszcze tam nie byli, żeby odwiedzili to wyjątkowe miejsce" - dodał.

Majówka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Majówkowy program przygotowało także warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otwiera "sezon w Szuminie": pierwsze oprowadzanie po Domu Hansenów zaplanowano na 1 maja. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Zofii Garlińskiej-Hansen, której prace - zachowane w domu architektki i artystki oraz jej męża, architekta Oskara Hansena - pokazywane będą w trakcie oprowadzania. "Opowiemy także o poradach architektonicznych, których udzielała swoim sąsiadom" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia na stronie internetowej MSN. Na specjalne sąsiedzkie wizyty w domu zaprasza także Wanda Chróścicka, mieszkanka Szumina i dawna sąsiadka Hansenów.

Dom Hansenów należy do najmłodszych zabytków nowoczesnej architektury drewnianej w Polsce. Budynek powstały na przełomie lat 60. i 70. w oddalonej o 80 kilometrów od Warszawy wsi od 2017 r. jest własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Gdy w 2018 r. został wpisany do rejestru zabytków, podkreślono wartość historyczną założenia jako unikalnego przykładu realizacji hansenowskiej teorii Formy Otwartej.

Majówka w Łazienkach Królewskich

Długi weekend spędzić będzie można także w Łazienkach Królewskich, gdzie na gości czeka Piknik Europejski. Bezpłatnie będzie można obejrzeć wystawy stałe i czasowe, w tym kopię Konstytucji 3 maja wypożyczoną z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Dostępne dla zwiedzających będą sale m.in. pałacu Na Wyspie z Królewską Galerią Obrazów, Starej Oranżerii z Królewską Galerią Rzeźby i Teatrem Królewskim, Pałacu Myślewickiego, Wodozbioru oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Z okazji Dnia Flagi zaplanowano m.in. plenerowy piknik tenisowy, a pod hasłem "Kolor flagi" działać będzie pracownia rodzinna.

