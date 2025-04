Praska Liga Szachowa Szkół Podstawowych. Znamy zwycięzców Adam Abramiuk 01.04.2025 14:26 Drużyna Szkoły Podstawowej nr 52 na Targówku najlepsza w Praskiej Lidze Szachowej Szkół Podstawowych. W Terminalu Kultury Gocław odbył się finał imprezy. Współorganizator wydarzenia, senator Marek Borowski przyznał, że w przerwach grał z zawodnikami. Nie każdego był w stanie pokonać.

Praska Liga Szachowa Szkół Podstawowych. Znamy zwycięzców (autor: Grzegorz Chlasta)

Znamy zwycięzców Praskiej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych. W Terminalu Kultury Gocław odbył się finał imprezy. W kategorii klas 1-4 najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 52 na Targówku.

Ze zwycięzcami rozmawiał nasz dziennikarz Grzegorz Chlasta.





Drugie i trzecie miejsce zajęły szkoły nr 279 z Pragi Południe i 353 z Wesołej.

Współorganizator wydarzenia, senator Marek Borowski przyznał, że w przerwach grał z zawodnikami. Nie każdego był w stanie pokonać.

- Rozegrałem tu cztery partie, to dwie wygrałem, jedną przegrałem, jedną zremisowałem. No wysoki poziom. Jakbym tu startował, to nie wiem, czy bym puchar odebrał - powiedział.



Partnerem całej Ligi Szachowej Praskich Szkół Podstawowych jest m. st. Warszawa, które wspiera inicjatywy szachowe w szkołach.

