Po 40 latach rusza modernizacja szpitala przy Barskiej. Co się zmieni? Adrian Pieczka 31.03.2025 20:51 Po 40 latach budynek szpitala przy ulicy Barskiej w Warszawie zostanie wyremontowany. Dziś podpisano umowę na realizację prac. W budynku „A” powstanie nowoczesny oddział rehabilitacji z blisko trzykrotnie większą liczbą łóżek. Pojawi się również specjalistyczny sprzęt. Ponadto w odnowionej przestrzeni znajdzie się też dzienny dom opieki medycznej dla seniorów.

Rusza modernizacja szpitala przy Barskiej (autor: RDC)

Budynek „A” szpitala przy ul. Barskiej czeka przebudowa. W bloku powstanie nowoczesny oddział rehabilitacji wyposażony m.in. w urządzenia do fizykoterapii, kinezyterapii i komorę krioterapeutyczną. Inwestycja jest warta 46 mln zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wyłoży na ten cel prawie 46 mln zł. W poniedziałek 31 marca podpisana została umowa na realizację tej inwestycji.

Członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Jolanta Wiśniewska podkreśla, że budynek jest kompletnie zniszczony.

— Jedna łazienka wspólna na piętrze. To w XXI wieku jest już raczej nieakceptowalne. Od wodociągów, po kanalizację — to wszystko, co chwilę szwankowało. Nie da się remontować kawałkami — stwierdziła Wiśniewska.

🏥Najstarszy budynek szpitala przy ul. Barskiej czeka przebudowa.



W budynku „A” powstanie nowoczesny oddział rehabilitacji z 70 łóżkami, dzienny oddział rehabilitacji i dzienny dom opieki medycznej.



Dyrektor techniczny w STRABAG Rafał Dworakowski zapowiada, że prace budowlane potrwają dwa lata.

— Gruntowna przebudowa budynku „A”, czyli prawie 5 tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Pewne utrudnienia wynikające z prac, które będziemy oczywiście starali się minimalizować, jednak wystąpią. To chociażby ruch — część terenu i część dróg komunikacyjnych wokół budynku będziemy wykorzystywali albo wyłącznie na cele budowy, albo dotychczasowi użytkownicy, czyli pacjenci będą równolegle z nami korzystać — informuje Dworakowski.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska podkreśla, że chodzi o to, aby szpital jak najlepiej służył mieszkańcom.

— Wiemy, że dzisiaj społeczeństwo się starzeje, że ta usługa rehabilitacyjna, usługa medyczna skierowana właśnie do seniorów jest najbardziej oczekiwaną. 37 procent populacji to osoby 60 plus — dodaje Brzezińska.

Budynek „A” w szpitalu św. Anny powstał 1952 roku. Ostatnie prace modernizacyjne w tym bloku prowadzone były 40 lat temu.

Od 1 stycznia 2025 roku ze względu na modernizację budynku „A” i „C” szpitala część działalności placówki przeniesiono do innych szpitali. Na czas remontu w szpitalu pozostaną wszystkie funkcjonujące poradnie oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

