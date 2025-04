Tak wyglądają tereny sportowe i rekreacyjne wokół Nowej Skry [ZOBACZ] RDC 27.04.2025 15:44 Pierwszy etap modernizacji Skry zakończony. Od dziś znaczna część parkowej przestrzeni z rozbudowaną infrastrukturą sportową – stadion treningowy, boisko do rugby i tereny zielone połączone z Polem Mokotowskim – dostępne są dla wszystkich chętnych.

Tak wyglądają tereny sportowe i rekreacyjne wokół Nowej Skry (autor: Cezary Warś)

Setki warszawianek i warszawiaków oraz władze miasta i mistrzowie olimpijscy wzięli udział w uroczystym otwarciu oraz pikniku sportowo-edukacyjnym na obiektach Nowej Skry przy Wawelskiej. Od dziś znaczna część parkowej przestrzeni z rozbudowaną infrastrukturą sportową na terenie dawnej Skry – stadion treningowy, boisko do rugby i tereny zielone połączone z Polem Mokotowskim – dostępne są dla wszystkich chętnych.

– To ważny, symboliczny dzień dla stolicy i warszawskiego sportu. Przez lata to było miejsce, gdzie działa się historia stołecznego sportu. 13 lat walczyliśmy w sądach o odzyskanie tych terenów. Skutecznie. Dziś znów dzieje się tu historia. Udostępniamy 13 hektarów terenów sportowo-rekreacyjnych wokół stadionu Skry. W zupełnie nowej odsłonie. Dla każdego. Dziękuję wszystkim, dzięki którym to było możliwe – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Modernizacja obiektów Skry przy Wawelskiej ma na celu nie tylko stworzenie profesjonalnych warunków do uprawiania sportu, ale także poprawę dostępności terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Warszawy. Teraz nowoczesne obiekty sportowe, tereny zieleni i infrastruktura są dostępne nie tylko dla sportowców, ale także dla osób chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Co już zostało zrobione?

W ramach pierwszego etapu modernizacji dawnej Skry, powstały: profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną i prostą, strefami do skoków (w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku) i rzutów (oszczep, kula, młot, dysk), a także boisko do rugby z naturalną nawierzchnią i trybunami. Na terenie kompleksu są też ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne.

– To wyjątkowy, historyczny moment. Po dekadach upadku tego ośrodka sportowego i latach batalii sądowej, wreszcie mogliśmy rozpocząć prace rewitalizacyjne. Najpierw uporządkowaliśmy teren, usuwając tysiące ton gruzu, a równolegle ogłosiliśmy konkurs architektoniczny. Następnie przystąpiliśmy do prac projektowych i modernizacyjnych. Od dziś oddajemy dyspozycji mieszkanek i mieszkańców stolicy kilkanaście hektarów odnowionej Skry. Przed nami kolejne etapy prac, ale już teraz serdecznie zapraszam na stadion treningowy, boisko do rugby oraz na przepiękne tereny rekreacyjno-sportowe pośród zieleni – powiedziała podczas niedzielnego pikniku Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Ośrodek dostępny dla wszystkich

– Bardzo się cieszę, że dzięki pracy wielu osób wskrzeszono Skrę. Na tym boisku trenowałam, gdy chodziłam do pobliskiego liceum im. Juliusza Słowackiego i teraz doczekałam się nowego boiska. Bardzo się cieszę, bo przez wiele lat ten obiekt się marnował. Teraz mamy wspaniałe tereny zarówno dla sportowców, jak i dla mieszkańców, którzy odwiedzają Pole Mokotowskie. Zachęcam do korzystania z tych pięknych obiektów i do uprawiania tu sportu – mówiła Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Przy nowym stadionie wybudowano nowoczesne zaplecze sportowe, czyli budynek z szatniami, prysznicami, sanitariatami, pomieszczeniami dla trenerów i sędziów, trybunami oraz ogólnodostępną toaletą – wszystko dostosowane jest także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– To dla mnie wspaniały i wzruszający moment – z zupełnie nowej perspektywy patrzę na to miejsce. Rewitalizacja terenów Skry wymagała ogromnego nakładu pracy oraz konsekwencji ze strony radnych i władz m.st. Warszawy. Mamy piękny stadion lekkoatletyczny, budynek z tarasem widokowym, stadion do rugby i tereny rekreacyjne, które są dostępne dosłownie dla wszystkich – zarówno pod względem architektonicznym, jaki i funkcjonalnym. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – opowiadała Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Aktywnej Warszawy.

Nowy dom warszawskich sportowców

W pikniku otwarcia licznie wzięli udział obecni i byli mistrzowie olimpijscy – reprezentujący warszawskie środowisko sportowe.

– Jestem wzruszony, że po tylu latach Warszawa odzyskuje teren w samym sercu miasta – teren, który znowu będzie sercem bijącym w lekkoatletycznym rytmie dla naszej młodzieży, która będzie brała przykład z dziedzictwa Haliny Konopackiej, Janusza Kusocińskiego, Anity Włodarczyk, Tomasza Majewskiego. Tych wszystkich sportowców, którzy reprezentując Warszawę, zdobywali medale olimpijskie – powiedział Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, ze dziś spotykamy się w tak wspaniałym, pięknym miejscu, co jest początkiem powrotu wielkiej Skry do Warszawy; powrotem do światowej klasy lekkoatletyki – dodał Tomasz Majewski, czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny złoty medalista tej imprezy.

Po uroczystości otwarcia wszyscy chętni mogli porozmawiać z olimpijczykami, zrobić zdjęcia i zdobyć autografy. Nie zabrakło również zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, zabaw oraz pokazu gry w rugby. To właśnie na boisku ośrodka nowego ośrodka swoje mecze rozgrywać będą – już od maja – zawodnicy drużyny rugby RK Warszawa.

W strefie kreatywności i rekreacji można było wziąć udział w zajęciach m.in. nordic walkingu, zdrowego kręgosłupa, samoobrony, taekwondo, zumby czy zagrać w szachy.

Sport i rekreacja w otoczeniu zieleni

Przy ul. Wawelskiej nie zabraknie również przestrzeni do odpoczynku. Powstały alejki z nawierzchni mineralnej, ogrody deszczowe, zbiornik wodny, fontanna, leżaki, stoły do tenisa stołowego i gry w szachy. Inwestycja została zrealizowana z troską o zieleń – w znacznym stopniu zachowano istniejący drzewostan i wykonano dodatkowe nasadzenia. To ponad 350 sztuk, głównie: klonów, jarzębin, brzóz, lip, buków, kasztanowców i ambrowców. Nie zabrakło również tysięcy krzewów i bylin.

Kolejne etapy modernizacji będą obejmować dalszą rozbudowę obiektów sportowych, infrastruktury towarzyszącej oraz przestrzeni publicznych.

Ośrodek zarządzany jest przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Czytaj też: Bomba w górę. Inauguracja sezonu wyścigów konnych dziś na Służewcu