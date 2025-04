Wielkanocna linia W wyjechała na tory w Warszawie. Jak przejechać się zabytkowym tramwajem? RDC 21.04.2025 13:52 Tramwaje Warszawskie wraz z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej przygotowały atrakcję dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców spędzających Wielkanoc w Warszawie oraz gości odwiedzających stolicę w czasie świąt. W poniedziałek, 21 kwietnia, będą oni mogli przejechać się zabytkowymi wagonami kursującymi na wielkanocnej linii W.

Wielkanocna linia W wyjdzie na tory w Warszawie. Jak przejechać się zabytkowym tramwajem? (autor: Leszek Peczynski/Tramwaje Warszawskie)

Wielkanocna atrakcja dla spędzających święta w Warszawie. Dwa tramwaje „na korbę” oraz obchodzące swoje 50-lecie zabytkowe wagony generacji „105”, znane jako „akwarium”, wyjadą dziś na warszawskie ulice ok. godziny 12:00. Można będzie nimi jeździć aż do wieczora – skończą kursowanie ok. godz. 19:30.

Tramwaje specjalnej, wielkanocnej linii W będą jeździły na trasie: CM.WOLSKI – Wolska – al. Solidarności – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.

Czy w zabytkowych tramwajach trzeba mieć bilet?

W wagonach kursujących na linii W honorowane będą wszystkie rodzaje biletów ZTM. Bilety będą kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej działających na rzecz Tramwajów Warszawskich. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczać będą pieczątkę wraz z adnotacją o terminie ważności biletu.

Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

