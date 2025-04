Gdzie wybrać się na wielkanocny spacer w Warszawie? Ogród tarasowy SGGW otwarty RDC 20.04.2025 15:19 Po wielkanocnym biesiadowaniu warto wstać od stołu i wybrać się na spacer. W Warszawie można zwiedzić nowo otwarty ogród tarasowy SGGW. - To miejsce było świadkiem historii, na pewno przechadzał się tu Julian Ursyn Niemcewicz - zachęca rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada.

Ogród tarasowy SGGW otwarty dla mieszkańców (autor: SGGW)

Zabytkowy ogród tarasowy za pałacem Ursynowskim, w którym mieście się teraz rektorat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, został udostępniony mieszkańcom. Ogród, będący częścią rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska, można odwiedzać codziennie w godzinach 8:00-18:00.

Połączenie historii z naturą

Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, otwierając ogród, zaznaczył, że jest to miejsce, które łączy historię z naturą.

"Cieszymy się, że udało nam się udostępnić ten teren mieszkańcom Warszawy, co nie byłoby możliwe, gdyby nie bardzo dobra współpraca z władzami samorządowymi dzielnic Ursynów i Wilanów oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska" - powiedział.

Przekazał, że zespół tarasów wraz z fontanną powstał w pierwszym założeniu 250 lat temu, a w formie odtworzonej, jaką widzimy dzisiaj, w połowie XIX wieku.

"Chcemy, aby to miejsce integrowało lokalną wspólnotę i żeby było to miejsce, które będzie dawało radość ze spotkań z przyrodą i z historią. To miejsce było świadkiem historii, na pewno przechadzał się tu Julian Ursyn Niemcewicz (...). To miejsce dzisiaj na nowo będzie odsłaniało swoje piękno i zapraszało do chwili wytchnienia pośród pięknej zieleni" - podkreślił rektor.

Podczas otwarcia obecni był też przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy Ursynów i Wilanów, na granicy których leży skarpa wiślana z ogrodem.

Zastępca burmistrza Ursynowa Cezary Holdenmajer podkreślił, że otwarcie tego ogrodu to piękny przykład tego, jak dzięki dobrej woli i współpracy można przywracać mieszkańcom dostęp do historycznych miejsc o wyjątkowej funkcji przyrodniczej i kulturowej. Zaznaczył, że samorząd z radością wspiera takie inicjatywy, które nie tylko integrują środowisko akademickie z lokalną społecznością, ale też czynią Ursynów dzielnicą jeszcze bardziej otwartą i przyjazną.

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski zaznaczył, że miejsce to będzie znakomitym przykładem, jeśli chodzi o inne rezerwaty, że można pogodzić ochronę przyrodniczą z udostępnianiem mieszkańcom. "Mam nadzieję, że takich łączących przedsięwzięć bezie w przyszłości, jak najwięcej" - podkreślił.

Wiceprzewodniczący rady Ursynów Paweł Lenarczyk podziękował wszystkim obecnym w imieniu mieszkańców. Zaapelował, żeby udostępnić mieszkańcom również teren parku Natolińskiego i znajdującego się na jego terenie pałacu Natolińskiego. Zaznaczył, że nie chodzi o to co jest teraz czyli możliwość zapisywania się na wycieczki, ale żeby był to powszechny dostęp do dóbr przyrodniczych.

"Wierzę w to, że za jakiś czas będziemy mogli się spotkać na podobnej uroczystość w parku Natolińskim" - podkreślił.

Historia ogrodu tarasowego SGGW

Dawny pałacyk Rozkosz, obecnie siedzibę rektoratu SGGW, zbudowano między 1775 a 1780 rokiem z inicjatywy księżnej marszałkowej, Izabelli Lubomirskiej, jako prezent ślubny dla jej córki Aleksandry i Stanisława Kostki Potockiego. Młoda para miała tam spędzać miodowe miesiące. Według innej wersji, rezydencję przygotowano dla faworyta księżnej, szambelana królewskiego, pułkownika wojsk koronnych Józefa de Maisonneuve.

Początkowo był to skromny domek w sadzie urozmaiconym grotą u podnóża skarpy, z wytryskającym przed nią źródełkiem. Wkrótce powstał klasycystyczny parterowy pawilon z czterokolumnowym portykiem. Zmianom architektonicznym towarzyszyły zmiany właścicieli.

Żywa do dzisiaj jest pamięć o Julianie Ursynie Niemcewiczu, który będąc właścicielem Rozkoszy, zmienił jej nazwę na Ursynów, od przydomku rodu Niemcewiczów.

Po upadku powstania listopadowego skonfiskowany majątek Niemcewicza, kupiła około 1857 r., Eliza z Branickich Krasińska, żona poety i dramaturga Zygmunta. Pałacyk przebudowano w stylu neorenesansowym.

W XX wieku niepodzielnie zagościły w Ursynowie szkoły. Adam Krasiński, ordynat opinogórski, w 1906 r. przekazał posiadłość Seminarium Nauczycieli Ludowych, a spadkobierca Krasińskiego, hrabia Edward Raczyński w 1921 r. – Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wtedy powstało tu Państwowe Gimnazjum Ogrodnicze.

Obecnie, szesnastym z kolei gospodarzem dawnej wiejskiej rezydencji na skarpie jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

