U. Von der Leyen: powinniśmy byli słuchać Europy Środkowej w sprawie Rosji RDC 01.05.2024 12:26 Powinniśmy byli bardziej słuchać tego, co mówią kraje Europy Środkowej w sprawie Rosji i wcześniej podjąć zdecydowane działania - powiedziała w środę na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przy okazji 20. rocznicy rozszerzenia UE m.in. o Polskę.

Flaga UE (autor: flickr)

Ursula Von der Leyen pytana o to, czego UE nauczyła się od Polski w ciągu ostatnich 20 lat, podkreśliła: - Sądzę, że powinniśmy byli lepiej słuchać krajów Europy Środkowej. Mają one dużo większe doświadczenie z sąsiedztwem Rosji. Należało być może wcześniej przedsięwziąć działania, tak jak to sugerowały niektóre kraje Europy Środkowej. Dziś możemy być wdzięczni i zadowoleni z tego, że mamy tak mocną Europę, która może dać tak silną odpowiedź Rosji - wskazała.

Szefowa KE zaznaczyła, że 20. rocznica rozszerzenia UE, to dzień radości.

- To fantastyczne wydarzenie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, zmieniło ono zasadniczo Europę i uczyniło ją silniejszą. Obywatele skorzystali z tego, co niesie uczestnictwo we Wspólnocie. (...) Gospodarka bardzo mocno się rozwinęła. Unia stała się największym jednolitym rynkiem świata. Tym samym głos UE stał się dużo silniejszy - podsumowała.

20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

Od unii gospodarczej do unii politycznej

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej. Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).

Na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od tego czasu przystąpiło kolejnych 22 członków i udało się utworzyć ogromny jednolity rynek (tzw. rynek wewnętrzny), który nieustannie rozwija swój potencjał.

Wspólnota, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować różne obszary polityki: od klimatu, ochrony środowiska i zdrowia po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość i migrację. W 1993 Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) zmieniła nazwę na Unię Europejską (UE).

UE w świecie

Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług i oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów.

Wolny handel między członkami UE to jedna z zasad, które leżą u podstaw UE. Jest on możliwy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku. Poza swoimi granicami UE działa również na rzecz liberalizacji handlu światowego.

Unia Europejska jest zaangażowana w pomoc ofiarom katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych na całym świecie i udziela pomocy ponad 120 mln osób rocznie.

