Zostań świadkiem historii i współtwórz Archiwum Zjednoczonej Europy RDC 06.05.2024 16:09 Archiwum Zjednoczonej Europy – do stworzenia wyjątkowego zbioru w związku z 20 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej zachęcają i zapraszają Archiwa Państwowe. Każdy może stać się świadkiem historii, przekazując swoje relacje i materiały dotyczące obecności Polski w UE.

Archiwum Zjednoczonej Europy (autor: Archiwa Państwowe)

Archiwa Państwowe zachęcają do pomocy w stworzeniu Archiwum Zjednoczonej Europy, w którym znalazłyby się materiały związane z 20-letnią obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Placówka przechowuje różne świadectwa dołączenia Polski do Zjednoczonej Europy. Przede wszystkim są to dokumenty urzędowe, ulotki i plakaty zachęcające do udziału w referendum akcesyjnym, plakaty wyborcze do Parlamentu Europejskiego, artykuły, wycinki prasowe i dokumenty związane z konferencjami, debatami, dyskusjami na temat obecności Polski w UE.

Teraz prosi o przekazanie innych relacji i materiałów, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

„Zostań świadkiem historii i podziel się wspomnieniami oraz pamiątkami. Sięgnij po: zdjęcia, albumy, listy, pocztówki, rysunki, plakaty, zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, memy, nagrania audio, wideo i inne” – zapraszają Archiwa Państwowe.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy – osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne.

Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach, gdzie każdy będzie mógł je przeglądać w formie online.

Jak przekazać swój materiał?

W akcji biorą udział 32 Archiwa Państwowe i ich oddziały w całej Polsce. Materiały można przekazywać także drogą elektroniczną. Wystarczy tylko skontaktować się w tej sprawie z Archiwum Państwowym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania.

W trakcie wizyty trzeba będzie podpisać umowę darowizny, w której potwierdzi się przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Kopie przekazywanej dokumentacji można też zachować dla siebie. W tym celu należy poinformować o tym pracownika Archiwum – zostanie wówczas przygotowana kopia przejmowanych materiałów w formie cyfrowej.

Akcja prowadzona jest wzorem innych inicjatyw związanych z dokumentacją życia społecznego: Archiwum Pandemii A.D. 2020 i Archiwum Odbudowy Stolicy.

