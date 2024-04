20 lat Polski w Unii. A. Struzik: Gdyby nie UE, Polska byłaby tam, gdzie teraz Ukraina Marta Hernik 26.04.2024 19:37 Podczas mazowieckiej debaty RDC „Europa dla Ciebie. 20 lat w Unii Europejskiej” razem z najważniejszymi przedstawicielami władz Mazowsza podsumowaliśmy mijające lata członkostwa Polski w Unii. – Gdzie byłaby Polska, gdyby nie była w NATO i w Unii Europejskiej? Odpowiedź jest prosta: tam, gdzie Białoruś i Ukraina – powiedział marszałek Adama Struzik.

15 Europa dla Ciebie. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Mazowiecka debata w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej RDC zorganizowało debatę z samorządowcami Mazowsza. Na naszej antenie poruszyliśmy tematy takie, jak dotacje, edukacja, rozbudowa infrastruktury czy wpływ Unii Europejskiej na polską wieś.

O tym, co dokładnie zyskał nasz region, mówił m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

– Na Unię Europejską nie można patrzeć tylko w kategoriach finansowych. Przez te 20 lat na Mazowszu przy wsparciu środków unijnych zrealizowanych zostało 37 tysięcy inwestycji o wartości 200 miliardów złotych – powiedział.

Jednak, jak podkreślił wiceprezydent Warszawy, nie wszyscy zyskali tyle, ile mogli.

– Jeśli mówimy o sukcesie Mazowsza i pozyskiwaniu środków przez mazowieckie jednostki samorządu terytorialnego, to będą takie, które zyskały bardzo dużo, ale też takie, które zyskał bardzo mało, a mogłyby więcej, gdyby był na przykład inny system finansów samorządu terytorialnego, dający większą samodzielność finansową. Po drugie, mogłyby więcej, gdyby same chciały – zauważył Michał Olszewski.

Marszałek Struzik podkreślił mimo to, że globalnie wszyscy członkowie na tym zyskali.

– Zgadzam się z panem profesorem (prof. Jackiem Sierakiem – przyp. red.), że mniejsi proporcjonalnie zyskują mniej, a więksi więcej, ale generalnie to olbrzymia dźwignia rozwojowa, która wpisała się w rozwój naszego regionu i bardzo posunęła nas w rozwoju cywilizacyjnym – dodał Struzik.

Z kolei wojewoda mazowiecki zauważył, że dużo zdziałaliśmy, ale przed nami nadal wiele do zrobienia.

– Pod kątem wykluczenia komunikacyjnego cały czas mamy potrzebę inwestowania w tak oczywiste, ale kluczowe rzeczy, jakimi są drogi. To nie jest więc projekt zamknięty pod kątem infrastrukturalnym, nie wspominając już o takich kwestiach, jak ochrona zdrowia czy polityka senioralna – powiedział Mariusz Frankowski.

Wojewoda i marszałek powiedzieli też zgodnie, że nasze członkostwo w Unii to również kwestia bezpieczeństwa.

– Gdzie byłaby Polska, gdyby nie była w NATO i w Unii Europejskiej? Odpowiedź jest prosta: tam, gdzie Białoruś i Ukraina. To jest więc wybór cywilizacyjny, nasz jako naród, który podjęliśmy w referendum ogólnokrajowym. To też jedyne referendum, w którym wzięło udział ponad 50 procent osób uprawnionych do głosowania – przypomniał marszałek Struzik.

W debacie udział wzięli:

Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego,

Mariusz Frankowski – wojewoda mazowiecki,

Iwona Kowalczuk – wiceprezydentka Ciechanowa,

Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy,

prof. Jacek Sierak – kierownik Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.

A już w 9 czerwca wybierać będziemy członków Parlamentu Europejskiego.

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła bowiem wówczas rotacyjne półroczne przewodnictwo UE. 25 flag państw Unii przy dźwiękach „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

Członkostwo w UE ma wpływ na rozwój gospodarczy Polski poprzez m.in. regulacje unijne (w szczególności te dotyczące jednolitego rynku), handel zagraniczny, transfery z budżetu UE, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz swobodny przepływ osób.

Czytaj też: 20 lat Polski w UE. Jak zmieniło się w tym czasie Mazowsze?

Źródło: RDC Autor: Marta Hernik/PA