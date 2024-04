20 lat Polski w UE. Jak zmieniło się w tym czasie Mazowsze? Przemysław Paczkowski 26.04.2024 10:12 Ponad 112 mld złotych popłynęło na Mazowsze. To bilans 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W naszym regionie udało się zrealizować ponad 37 tysięcy projektów o łącznej wartości ponad 200 mld złotych.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (autor: RDC)

1 maja 2024 roku minie 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie na Mazowsze popłynęło ponad 112 mld zł unijnych pieniędzy. W naszym regionie udało się zrealizować ponad 37 tysięcy projektów o łącznej wartości ponad 200 mld złotych. Zapytaliśmy marszałka Mazowsza o to, co wpłynęło na rozwój Mazowsza.

- Wolny rynek, wolny przepływ towarów, usług, udziałów w europejskim obrocie gospodarczym, rosnący ekspert. Też w tym rozwoju i jego przyspieszeniu miały znaczenia środki europejskie - powiedział nam marszałek województwa Adam Struzik.

Dziś województwo mazowieckie wytwarza prawie 25 proc. PKB Polski.

- Nie byłoby takiej zmiany bez środków z unii - dodał marszałek. - Dokonaliśmy olbrzymich pozytywnych przemian i nasze członkostwo w Unii Europejskiej właściwie we wszystkich dziedzinach życia odniosło pozytywny skutek - wskazał.



W ciągu ostatnich 20 lat z dotacji unijnych powstało blisko 1,5 tys km nowych lub przebudowanych dróg, a także 1,4 tys km ścieżek rowerowych.

