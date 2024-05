Próba podpalenia synagogi w Warszawie. „Sprawcy muszą zostać ukarani”

Nie ma miejsca w Polsce na nienawiść i antysemityzm - oświadczył naczelny rabin Polski Michael Schudrich odnosząc się do próby podpalenia Synagogi Nożyków w Warszawie. Według Schudricha, to cud, że synagoga nie spłonęła, bo koktajl Mołotowa uderzył ok. 15 cm od okna. Dodał też, że monitoring został przekazany policji.