Szef MSWiA: 5 proc. podejrzanych o przestępstwa to obcokrajowcy

Minister @TomaszSiemoniak podczas konferencji prasowej w #MSWiA ⤵️



💬 Według policyjnych statystyk w 2024 r. wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa w Polsce, 5% to obcokrajowcy. To dostatecznie duża liczba, by zajmować się tym w sposób szczególny. pic.twitter.com/ED4SNY91YX