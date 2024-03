Wielka Sobota. Dziś sklepy otwarte krócej. Policja: uwaga na kieszonkowców Olga Kwaśniewska 30.03.2024 09:01 Dziś sklepy otwarte były krócej - po 14:00 obowiązuje zakaz handlu. Policja apeluje, żeby uważać na kieszonkowców. Tłok i ścisk w sklepach oraz pośpiech na parkingach to idealna okazja dla złodziei.

Dzisiaj sklepy czynne będą krócej (autor: Pixabay)

W Wielką Sobotę większość sieci była czynna do godz. 13. Do godziny 13.30 otwarte były sklepy Aldi, Biedronka i Dino. Do godz. 14 było można zrobić zakupy w Intermarche i Żabce, przy tym franczyzobiorcy tej ostatniej będą mogli czas pracy sklepu wydłużyć. W przypadku placówek Lewiatan o godzinach otwarcia w sobotę również decydowali franczyzobiorcy, choć sieć rekomenduje ich zamknięcie o godz. 13.

W Wielkanoc obowiązuje to samo prawo, co w niedziele niehandlowe. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z kawą i w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. kary, a przy uporczywym naruszaniu – kara ograniczenia wolności.

Uwaga na kieszonkowców

Policja apeluje, żeby uważać na kieszonkowców. Tłok i ścisk w sklepach oraz pośpiech na parkingach to idealna okazja dla złodziei. Mundurowi przypominają, by mieć zamknięte torebki lub plecaki, trzymać je najlepiej przed sobą i nie nosić dużej ilości gotówki.

- Portfel zawsze chowajmy do zapiętej, zasuniętej torebki, saszetki. Nie nośmy tego portfela w tylnej kieszeni spodni, bo jest to z jednej strony ułatwienie dla złodzieja, ale z drugiej strony też kuszenie losu, bo zagubienie pieniędzy to jest jedno, ale zagubienie dokumentów i później problemy z wyrobieniem nowych, z zabezpieczaniem kart w bankach - mówi Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.



Nie powinniśmy także zapisywać numeru PIN na kartach bądź kartkach noszonych w portfelach. Podczas pakowania zakupów do auta także trzeba mieć na oku swoje rzeczy - złodzieje często próbują odwrócić uwagę i niepostrzeżenie zabrać z samochodu cenne przedmioty.

