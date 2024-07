Mazowsze i Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Miłosz Kuter 26.07.2024 17:42 Mazowsze będzie kibicować Polakom na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polskie Radio RDC nawiązało współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od poniedziałku będziemy nadawać dla Państwa prosto ze stolicy Francji w ramach specjalnej audycji.

Marta Milewska i Miłosz Kuter (autor: RDC)

Polskie Radio RDC nawiązało współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu przekażemy Państwu najświeższe informacje oraz relacje z Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu.

– Wielu zawodników pochodzi z naszego regionu, chcemy być świadkami ich sukcesów – mówiła rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego Marta Milewska. – To jest wielki prestiż, wielka radość dla nas wszystkich, dla Mazowsza. Trzymamy kciuki oczywiście, będziemy się denerwować. Będziemy śledzić ich poczynania. Na pewno będzie dobrze, bo wśród nich jest mnóstwo utalentowanych, fantastycznych osób i czekamy na medale – dodała.

Do Paryża uda się nasz dziennikarz, który zadba o to, aby dostarczyć kibicom w Polsce niezbędnych informacji o przebiegu igrzysk.

– Jedzie Miłosz Kuter. Miłosz będzie relacjonował wszystko to, co się tam dzieje. Będzie bacznym obserwatorem oczywiście całej olimpiady, ale przede wszystkim naszych zawodników. No i dzięki temu będziemy mieli tu na Mazowszu, w Radiu dla Ciebie, informacje z pierwszej ręki – mówiła Milewska.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to nowa audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której będziemy Państwa na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykać będziemy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30.

Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

„Igrzyska z RDC” na antenie Polskiego Radia RDC od poniedziałku 29 lipca o godz. 16:30.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.