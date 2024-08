Brązowa medalistka igrzysk w Paryżu. N. Kaczmarek: Jestem powoli spełniona Miłosz Kuter 10.08.2024 18:49 Natalia Kaczmarek zdobyła brązowy medal igrzysk w Paryżu w biegu na 400 metrów. To trzeci medal olimpijski w karierze naszej lekkoatletki, rekordzistki Polski i mistrzyni Europy. Z olimpijką w Paryżu rozmawiał nasz specjalny wysłannik Miłosz Kuter.

2 Natalia Kaczmarek i Miłosz Kuter na IO w Paryżu (autor: RDC)

Kaczmarek finiszowała na trzeciej pozycji z czasem 48,98 s. To pierwszy medal polskich lekkoatletów w Paryżu.

Z brązową medalistką w stolicy Francji rozmawiał nasz specjalny wysłannik Miłosz Kuter. – Kolejny krążek do kolekcji, czuje się spełniona – mówiła Natalia Kaczmarek.

– Myślę, że każdy sportowiec marzy o tym, żeby w ogóle jechać na igrzyska olimpijskie, żeby zdobyć medal. Ja już miałam te medale w sztafetach, ale wiadomo, indywidualnie nie. Teraz tak naprawdę mam medal z każdej globalnej imprezy, więc jestem powoli spełnioną zawodniczką. – mówiła Natalia Kaczmarek.

Medal, który zdobyła Natalia Kaczmarek, jest pierwszym krążkiem dla Polski na dystansie 400 metrów na igrzyskach od 48 lat.

– Gdy przybiegłam na metę cały stres po prostu uleciał – wspomina swój start brązowa medalistka.

– Jest medal, więc też gdzieś na pewno pozostaną na zawsze w mojej pamięci, ale oprócz tego atmosfera była niesamowita i naprawdę to, co się działo na stadionie, myślę, że długo może się nie powtórzyć. To ciśnienie wiadomo rośnie przez gdzieś tam cały sezon. Każdy czeka na tą imprezę i to napięcie jest duże, więc na pewno zeszło ze mnie ciśnienie. – mówiła Natalia Kaczmarek.

– Chcę być ciągle lepsza, ten medal to motywacja do dalszej pracy – przyznaje Kaczmarek.

– Moim najważniejszym celem cały czas jest to samo, czyli poprawiać się i na szczęście to mi się udaje. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa i też będę przesuwała ten swój rekord życiowy dalej. Dla mnie wszystkie medale są ważne i myślę, że pokazują tak naprawdę jaką drogę przebyłam i pokazują mi, w jakim miejsce jestem teraz. – mówiła Natalia Kaczmarek.

W finale biegu na 400 metrów szybsze były tylko dwie zawodniczki: Salwa Eid Naser oraz Marileidy Paulino.

Medal Natalii Kaczmarek był siódmym zdobytym przez Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dziś ten wynik poprawili Polscy siatkarze.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/AP