Polscy siatkarze walczą dziś o złoto na IO. „To świetna możliwość do rewanżu za Tokio"

Reprezentacja Polski w siatkówce będzie dziś walczyć o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siatkarze liczą na powtórzenie sukcesu z 1976 roku, kiedy wywalczyli złoto igrzysk w Montrealu. Wówczas pokonali w finale reprezentację ZSRR. — To idealna okazja, żeby zrewanżować się Francuzom za Tokio — mówił w „Magazynie Sportowym RDC" były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata i Europy Krzysztof Ignaczak. Początek meczu z Francją o godzinie 13.

Polscy siatkarze powalczą o złoty medal igrzysk olimpijskich (autor: TEAM PL – Polski Komitet Olimpijski)

Dziś w Paryżu reprezentacja Polski zagra w finale siatkówki z gospodarzami Igrzysk Olimpijskich i mistrzami z Igrzyska w Tokio — Francuzami. Po zaciętym meczu w półfinale z Amerykanami Polacy liczą na zwycięstwo zdobycie złotego medalu.

Były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata i Europy Krzysztof Ignaczak mówił w „Magazynie Sportowym RDC”, że jest to idealna okazja, żeby zrewanżować się Francuzom za Tokio. Jak zaznaczył, „Wilfredo Leon powtarza, że smakuje mu tylko złoto. Oni wyjdą i zagrają swoje najlepsze spotkanie”.

— Żeby im wydrzeć to, co generalnie prawdopodobnie polska reprezentacja by wzięła, wchodząc do tego ćwierćfinału za Francję. Bo byliśmy naprawdę świetnie przygotowani wtedy i śmiem twierdzić, że to zamiast Francji triumfowałaby polska reprezentacja, więc trochę szybciej ukradli ten medal w Tokio naszym chłopakom i jest fantastyczna możliwość do rewanżu — powiedział Ignaczak.

Jak dodał Ignaczak, Francuzi to bardzo trudna drużyna.

— Gra brudną siatkówkę, czyli taką trochę jak my. Nabijają piłkę, są bardzo dobrze wyszkoloną drużyną, jeżeli chodzi o technikę indywidualną. Świetnie bronią, dobrze zagrywają, więc to jest naprawdę drużyna nieobliczana. No ale liczę, że w tym starciu akurat z Polakami my wyjdziemy tą obronną ręką — podkreślił Ignaczak.

Finał olimpijskiej siatkówki o godzinie 13:00. Trzymamy kciuki za Biało-Czerwonych!

Strefa kibica w Warszawie

Siatkarski finał będzie można obejrzeć m.in. pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w Rodzinnej Strefie Sportu od strony Parku Świętokrzyskiego.

– Na ten mecz czekaliśmy latami. Jestem pewna, że nasi siatkarze dostarczą nam w sobotę niezapomnianych wrażeń, dlatego zachęcam wszystkich do wspólnego oglądania tego niesamowitego widowiska w Rodzinnej Strefie Sportu przed PKiN. Do zobaczenia – zaprasza wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

„Tego dnia będzie można skorzystać również ze wszystkich atrakcji Rodzinnej Strefy Sportu. Do dyspozycji uczestników będą trenerzy Ninja Series i instruktorzy tenisowi Polskiego Związku Tenisowego. Dostępne będzie także boisko do koszykówki 3 x 3, dmuchańce dla dzieci oraz inne atrakcje” – przekazał ratusz.

W piątek o godz. 16:00. w meczu o brązowy medal Amerykanie zmierzą się z Włochami. Finał aktualnych mistrzów Europy i wicemistrzów świata Polaków z mistrzami olimpijskimi z Tokio i triumfatorami tegorocznej Ligi Narodów Francuzami w sobotę o godz. 13:00.

