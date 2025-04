Jak amerykańskie cła wpłyną na Polskę? „Możliwe cięcia zatrudnienia w firmach motoryzacyjnych” Adam Abramiuk 03.04.2025 10:42 Jest się o co bić. Unia powinna odpowiedzieć, choć wojna handlowa z USA to ostatnie, czego potrzebujemy w motoryzacji - mówił w Polskim Radiu RDC Tomasz Bęben. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w Magazynie Ekonomicznym RDC tłumaczył, jak na nałożone na Europę amerykańskie cła wpłyną na rynek samochodowy. Te wynoszą 25 procent.

Donald Trump nałożył cła wzajemne (autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)

W czwartek weszły w życie wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa 25 proc. cła na samochody, lekkie ciężarówki i części samochodowe importowane do USA. O tym, jak to wpłynie na polską gospodarkę, rozmawialiśmy w „Magazynie ekonomicznym”.

Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben wskazał, że będzie to dla nas wielkie wyzwanie, bo Polska produkuje części samochodowe, które trafiają na amerykański rynek.



- Dla naszego kraju, który ma u siebie, w naszych granicach, około tysiąca firm zajmujących się produkcją części motoryzacyjnych, czasami idą bezpośrednio do Ameryki, to faktycznie będzie wzrost kosztów. Obawiamy się zmniejszenia zamówień, cięcia zatrudnienia - tłumaczył.



Jak podkreślił Bęben, motoryzacja jest dużą gałęzią polskiej gospodarki. Odpowiada za 8 proc. polskiego PKB.

- W firmach zajmujących się produkcją części motoryzacyjnych zatrudnionych jest ponad 140 tysięcy ludzi. Jeśli dodamy do tego te kilkadziesiąt, które zatrudniają bezpośredni producenci samochodów, ale też branże, które są z nimi mocno powiązane, no to to już jest spora grupa zawodowa - zaznaczył.



KE zapowiedziała, że na cła Trumpa będzie europejska odpowiedź. Ursula Von Der Leyen w porannym oświadczeniu nie podała - jak oczekiwano - wartości towarów z USA, jakie zostaną objęte przez UE cłami odwetowymi. Przypomniała, że UE kończy pracę nad cłami ogłoszonymi w odpowiedzi na podniesienie stawek na stal i aluminium. Mają one wejść w życie 13 kwietnia. Zapowiedziała też, że KE nałoży nowe cła.

Czytaj też: Szefowa KE o cłach z USA: Europa jest gotowa odpowiedzieć