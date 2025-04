Szefowa KE o cłach z USA: Europa jest gotowa odpowiedzieć

Europa jest gotowa odpowiedzieć na amerykańskie cła - podkreśliła przewodnicząca Komisji. Jednocześnie Ursula von der Leyen zapewniła o gotowości do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. To komentarz do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o podwyższeniu ceł na import towarów z całego świata. W przypadku Unii stawki będą 20-procentowe.