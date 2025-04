Wybór nowego papieża. Kiedy odbędzie się konklawe? RDC 28.04.2025 11:43 Nieoficjalnie wiadomo, że kardynałowie są za tym, aby konklawe zaczęło się 5 lub 6 maja. Choć jest ich ponad 250, to z racji wieku tylko 135 wybierze nowego papieża. W tym gronie jest czterech Polaków. Dzisiaj kardynałowie wznawiają w Watykanie kongregacje.

Kiedy konklawe? (autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

W Watykanie dziś odbywa się piąta kongregacja generalna kardynałów, pierwsza po pogrzebie papieża Franciszka. Kongregacje odbywają się nowej Auli Synodalnej, na tyłach Auli Pawła VI w Watykanie.

Oczekuje się, że dziś kardynałowie zdecydują o dacie rozpoczęcia konklawe. Powinno odbyć się między 5 a 10 maja. Jednak według nieoficjalnych informacji datą tą może być 5 maja.

Kongregacje są również okazją dla kardynałów z całego świata do spotkania i lepszego poznania się w ramach przygotowań do konklawe.

Spektakularne wydarzenie

Wybór papieża to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń we współczesnym świecie, przede wszystkim ze względu na scenerię Kaplicy Sykstyńskiej i cały przywołujący wielowiekową tradycję i zarazem niezmienny rytuał. Ponieważ w nadzwyczajny sposób owiane jest to tajemnicą, pobudza wyobraźnię i domysły wywołując powszechne zainteresowanie, które daleko wykracza poza życie Kościoła.

To, co wywołuje najwięcej emocji, to wielka niewiadoma. Trudno wyobrazić sobie głosowanie, którego wynik byłby bardziej zaskakujący. W tym przypadku nie sprawdzają się sondaże, a wszelkie medialne spekulacje, dotyczące szans tak zwanych papabili, czyli faworytów mają najczęściej sensacyjny charakter i bywają też swoistą listą życzeń, czyli rankingiem tych, których pewne środowiska - kościelne i inne, w tym także media - chciałyby widzieć w roli biskupa Rzymu.

Jak długo potrwa konklawe?

Nieprzewidywalne jest także to, jak długo potrwa konklawe. W ciągu minionych ponad 100 lat żadne nie trwało dłużej niż pięć dni.

Każde trwa krócej niż to w Viterbo - podkreśla się ironicznie we włoskich mediach, które przywołują wybory papieża z XIII wieku, które według legendy trwały ponad 1000 dni. Zirytowane władze podrzymskiego miasteczka po to, aby zmobilizować grupę około 20 kardynałów do podjęcia decyzji zaczęły im racjonować wodę i jedzenie. Jest też opowieść o tym, że rozpoczęto demontaż dachu.

Także te legendy sprawiają, że konklawe jest traktowane nieco sensacyjnie i obserwowane niemal przez cały świat.

Jednocześnie istnieje też ogromne medialne „zapotrzebowanie” na wszelkie prognozy, dotyczące tego, kto ma największe szanse i na jakie może liczyć poparcie. Wykorzystują to nawet zakłady bukmacherskie.

Wyjątkowemu w oprawie wyborowi głowy Kościoła katolickiego towarzyszy atmosfera całkowitej nieprzewidywalności, nieprzejrzystości i sekretu, a to, kto ostatecznie pojawia się na balkonie bazyliki Świętego Piotra jest najczęściej zaskoczeniem.

Tak było przede wszystkim w 1978 roku, gdy wybrano kardynała Karola Wojtyłę, ale także w 2013 roku wraz z wyborem kardynała Jorge Bergoglio. To również było całkowite zaskoczenie; także dla Konferencji Episkopatu Włoch, która w rozesłanym mailu zdążyła przyjąć z radością „wiadomość o tym, że następcą świętego Piotra będzie kardynał Angelo Scola”, ówczesny metropolita Mediolanu.

Dodatkowo w świecie, w którym kamery, telefony komórkowe obecne są wszędzie i wszystko trafia do portali społecznościowych, konklawe jest traktowane przez niektóre media jako „show”, głównie ze względu na cały obrzęd.

„Widowisko” kończy się dla świata zewnętrznego w momencie, gdy zamykają się drzwi Kaplicy Sykstyńskiej na klucz (po łacinie - cum clavis). Termin ten stosowany jest od końca XIII wieku. To wtedy również papież Grzegorz X zdecydował, że prawo wyboru papieża mają jedynie kardynałowie.

