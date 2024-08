„Tę energię zapamiętamy na długo”. PKOl i kibice podsumowują igrzyska w Paryżu Miłosz Kuter 12.08.2024 18:19 „To były piękne Igrzyska” – działacze Polskiego Komitetu Olimpijskiego i kibice podsumowują 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Rozmawiał z nimi specjalny wysłannik Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024 (autor: RDC)

W stolicy Francji na Letnich Igrzyskach Olimpijskich zaprezentowało się łącznie 206 narodowych drużyn olimpijskich. Było także 413 zawodników z Polski z niewielką przewagą kobiet.

Nasza reprezentacja może ostatecznie pochwalić się dziesięcioma medalami olimpijskimi – to jeden złoty krążek, cztery srebrne i pięć brązowych.

W tym roku debiutanckim projektem był tzw. Dom Polski zorganizowany przez Polski Komitet Olimpijski.

Dziennikarze, zawodnicy, sportowcy, a przede wszystkim kibice mogli spotkać się w jednym miejscu i wspólnie cieszyć się sportową imprezą w stolicy Francji.

„Maison Polonaise” mieścił się tuż przy popularnym Lasku Bulońskim w pobliżu centrum Paryża.

Jak ocenił w rozmowie z naszym reporterem prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ten projekt okazał się ogromnym sukcesem.

– Jestem zadowolony, bo po raz pierwszy w historii takie miejsce zostało stworzone i myślę, że komfort dla wszystkich, dla sportowców, ich rodzin, mediów, kibiców był naprawdę duży. Może tylko szkoda, że odbyło się tam tak mało ceremonii medalowych, bo jednak liczyliśmy na szesnaście medali. Jednak poza tym wszystko zostało wykonane w 110 procentach – powiedział Radosław Piesiewicz.

Zawody igrzysk olimpijskich rozgrywane były na 35 arenach, w tym na 23 już istniejących obiektach, dziewięciu tymczasowych oraz trzech nowych.

Szef polskiej misji olimpijskiej na igrzyskach w Paryżu dodał, że organizacja całej imprezy przebiegła niemal bez zarzutów.

– Te igrzyska był bardzo udane, zwłaszcza jeśli chodzi o publiczność. To wielki sukces frekwencyjny, sprzedano naprawdę dużo biletów. Tylko na samą lekkoatletykę milion trzysta tysięcy, to niewyobrażalna liczba, cały czas, cały dzień – pełen stadion. To były piękne igrzyska – powiedział Tomasz Majewski.

Tego samego zdania są polscy kibice.

O bezpieczeństwo na ulicach zadbało blisko 85 tysięcy żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy żandarmerii i straży miejskiej.

W organizację igrzysk zaangażowanych było około 45 tysięcy wolontariuszy.

