Srebro na IO w Paryżu. J. Szeremeta dla Polskiego Radia RDC: Walczyłam do samego końca Miłosz Kuter 12.08.2024 12:19 Julia Szeremeta podsumowała w rozmowie z Polskim Radiem RDC swoją sobotnią walkę finałową turnieju bokserskiego Igrzysk Olimpijskich. Polka przegrała z Tajwanką Yu Ting Lin, ale wywalczyła srebrny medal. – Dałam z siebie wszystko, to jednak nie wystarczyło – oceniła niespełna 21-letnia zawodniczka.

Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Niespełna 21-letnia bokserka przegrała jednogłośnie w finałowej walce z Tajwanką Yu Ting Lin (0-5). Od samego początku pojedynku Polka miała problemy w starciu z wyraźnie wyższą rywalką.

Lin skutecznie wykorzystywała większy zasięg ramion. Trzymała Szeremetę na dystans i skutecznie punktowała.

Z wicemistrzynią olimpijską rozmawiał nasz specjalny wysłannik Miłosz Kuter.

– Na pewno duża różnica zasięgu, bo 10 cm i przeciwniczka była bardzo szybka. Nie spodziewałam się, że aż tak. Miałam na początku ją wyczuć. Niestety to się nie udało. Dwie rundy przegrane, ale walczyłam do samego końca. W trzeciej rundzie poszliśmy z trenerami na bitkę, na wojnę, ale i tak wiadomo, że zabrakło. Mimo to, to była walka do samego końca – powiedziała Szeremeta.

Jak przyznała wicemistrzyni olimpijska – poświęciła dużo czasu i sił, aby znaleźć się w tym miejscu.

– Po pierwsze myślałam o tych kwalifikacjach, skupiałam się bardzo na tym. Jak zrobiłam te kwalifikacje, to wiedziałam, że jest szansa, że jestem w bardzo dobrej formie. Ta forma wciąż rosła. Tak naprawdę poświęciłam się temu przez bardzo długi okres. Wierzyłam od początku, że ten medal jest realny i że go przywiozę – dodała.

Polka wierzy, że jej postawa zachęci więcej osób do zainteresowania się boksem.

– Naprawdę wiem, że jest duży odbiór. Bardzo się cieszę, bo może w końcu boks pójdzie jeszcze wyżej. Może to zachęci młode osoby, jak i starsze do trenowania tego pięknego sportu. Bardzo się cieszę, że jest taki odbiór mojej osoby. Wszystkim spodobał się mój styl boksowania i jaką mam radość przy tym – powiedziała.

Polska na medal w boksie olimpijskim czekała 32 lata po tym, jak brąz z Barcelony w 1992 r. przywiózł Wojciech Bartnik.

