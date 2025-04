Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Wojewoda: utrudnienia nawet 6 dni Adam Abramiuk 02.04.2025 13:17 Przywracanie pełnej sprawności wodociągu w Otwocku może zająć od trzech do nawet sześciu dni - poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W wyniku awarii z wody nie może korzystać około 50 tys. mieszkańców Otwocka i Karczewa. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podstawiło beczkowozy w 17 lokalizacjach. Rozdawana jest też woda butelkowana.

Awaria wodociągowa w Otwocku (autor: PAP/Rafał Guz)

Trzy najbliższe doby będą najważniejsze - mówił w kontekście awarii wodociągowej w Otwocku wojewoda mazowiecki. Odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w mazowieckim urzędzie wojewódzkim. Mariusz Frankowski podsumował dotychczasowe ustalenia.

- Wodociągi około godziny 19.00 planują uruchomienie ponowne stacji. Natomiast dopiero po uruchomieniu i sprawdzeniu będzie można przekazać próbki do laboratoriów do sprawdzenia przez inspektorat sanitarny i to zajmie około 48 do 72 godzin - wskazał wojewoda.



Wojewoda wystąpił także do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o wsparcie dla mieszkańców.

- Dwa tiry z wodą butelkowaną, czyli około 45 tysięcy litrów. Zgodnie z deklaracjami ministra Leśniakiewicza i ministra Siemoniaka jest pełne wsparcie ze strony RAS-u. Te tiry razem zostaną jak najszybciej uruchomione i przekazane. Prezydent Otwocka i burmistrz Karczewa zwrócili się też z prośbą o przekazanie żeli do dezynfekcji - dodał Frankowski.



Awaria objęła w sumie ok. 50 tys. mieszkańców Otwocka i Karczewa. Problem ma między innymi szpital powiatowy w Otwocku, który musiał wstrzymać zabiegi i przyjęcia.

Sprawą awarii zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. - W ramach tych czynności prokurator przeprowadził oględziny na terenie otwockiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji - powiedział nam prokurator Norbert Woliński.

