Wstrzymane zabiegi i przyjęcia w szpitalu powiatowym w Otwocku z powodu awarii wodociągu RDC 02.04.2025 11:07 Wstrzymane zabiegi i przyjęcia w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. To w związku z awarią wodociągu, który zasila Otwock i Karczew. Dostępu do wody nie ma około 50 tys. mieszkańców.

Sytuacja szpitali w Otwocku w związku z awarią wodociągów jest różna - poinformował starosta otwocki. Tomasz Laskus wyjaśnił, że szpital imienia profesora Grucy ma własne ujęcie wody, więc działa normalnie, ale szpital powiatowy wstrzymał planowe zabiegi i przyjęcia.

- Niebawem w ciągu kilku godzin mają być dostarczone dwie cysterny z wodą właśnie dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Zanim to nastąpi zostaną dostarczone do powiatowego centrum zdrowia beczkowozy, które zaopatrzą szpital w wodę pitną. Jeżeli chodzi o wodę użytkową, trwają prace straży pożarnej, żeby podłączyć się do starego ujęcia, które było nieużywane, które jest nieopodal Powiatowego Centrum Zdrowia - powiedział Tomasz Laskus.

Czy będzie ewakuacja szpitala?

Starosta dodał, że decyzję o ewentualnej ewakuacji szpitala podejmuje wojewoda.

- Jesteśmy tutaj też na bieżąco w kontakcie. Natomiast na razie zakładamy, że nie będzie takiej konieczności w związku z tym, że spodziewamy się, że w ciągu kilku godzin te wszystkie rzeczy, o których Państwu mówiłem zostaną wdrożone - powiedział.

Przyczyną awarii sieci wodociągowej jest osad, który był tam skumulowany i zerwał się po napełnieniu sieci wodą, co zanieczyściło filtry.

