Awaria wody w Otwocku i Karczewie. Sprawę bada prokuratura RDC 02.04.2025 11:38 Prokuratura bada sprawę awarii wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Jak poinformowano w komunikacie, śledczy „podjęli czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób”. Zakaz korzystania z wody z sieci dotyczy ponad 50 tys. osób. Bez dostępu do niej jest m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Awaria wody w Otwocku i Karczewie (autor: PAP/Rafał Guz)

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób - poinformowała natomiast w komunikacie Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przekazał podczas konferencji prasowej, że doszło do dwukrotnej awarii magistrali zasilającej blisko pięćdziesięcioletnią stację uzdatniania wody.

- Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to natomiast zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę - wyjaśnił.

Zaznaczył, że konieczna było zamknięcie stacji uzdatniania wody na wyłączeniu magistrali zasilającej Otwock i Karczew.

- Ta sytuacja nie miała precedensu. To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - powiedział Margielski.

Kiedy naprawią awarię?

Obecnie trwa płukanie filtrów. Może to potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

- Badana jest systematycznie mętność wody. Po doprowadzeniu do właściwego poziomu magistrale wodociągowe zostaną napełnione wodą surową(...) Jeżeli zostaną napełnione (...) woda ta nie będzie zdatna do picia, nie będzie zdatna do celów spożywczych i sanitarnych. Będzie to wyłącznie woda do celów gospodarczych - podkreślił prezydent Otwocka.

Władze miasta współpracują z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, wojewodą, strażą pożarną i policją, aby zapewnić mieszańcom dostęp do wody pitnej.

- Podjęliśmy działania, aby skontaktować się z innymi spółkami wodociągowymi, które dysponują beczkowozami, które dostarczą wodę pitną w różnych rejonach miasta. Uruchamiane są kolejne punkty. Ponad dziesięć beczkowozów będzie w ciągu dwóch godzin na terenie miasta dostępnych dla mieszkańców - przekazał Margielski.

Co zrobić po wypiciu zanieczyszczonej wody?

Agata Wolska z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku przekazała, że w wyniku awarii woda jest zanieczyszczona żelazem. Zaznaczyła, że jeśli ktoś nawet napił się takiej wody, która leciała podczas awarii, a najczęściej miała brązowy kolor, to sytuacja jest podobna, jak podczas zanieczyszczenia żelazem, "więc to nie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia".

- Nie jest to skażenie biologiczne, jest to oderwanie osadu. W osadzie bardzo często znajduje się żelazo, znajduje się krzem. Wiadomo, że jest to po prostu kamień, który jest osadzony w rurach - wyjaśniła podczas konferencji.

Starosta otwocki Tomasz Laskus pytany o sytuację szpitali po awarii zaznaczył, że "ona jest różna". - Na przykład szpital im. prof. (Adama) Grucy ma własne ujęcie wody, więc działa normalnie i nie ma tam absolutnie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Zdrowia, szpital musiał podjąć decyzję o wstrzymaniu operacji planowych i wstrzymaniu przyjęć - powiedział starosta.

Pytany o sytuację szkół powiedział, że według założeń w kolejnych dniach lekcje będą się odbywały. - W szkołach ponadpodstawowych musieliśmy podejść do decyzji o odwołaniu dlatego, że rano mieliśmy w placówkach taką sytuację, że po prostu tej wody fizycznie nie było. Musieliśmy podjąć decyzję o odwołaniu (zajęć - PAP). Od jutra wyposażymy w wodę pitną, w wodę użytkową wszystkie nasze placówki - zapewnił.

Dodał, że w związku z tym zajęcia od czwartku powinny odbywać się normalnie.

W związku z awarią sieci wodociągowej w trybie dyżurowym pracuje do odwołania Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Z uwagi brak możliwości przyjmowania interesantów, pisma procesowe należy przesyłać pocztą lub mailem.

