Jest najnowszy komunikat sanepidu w sprawie wody w Otwocku RDC 07.04.2025 18:54 Woda z miejskiej sieci wodociągowej w Otwocku może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych – przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku. Mieszkańcy miasta, jak i pobliskiego Karczewa od ubiegłego tygodnia nie mogli korzystać z wody.

Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie (autor: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa/FB)

Jest najnowszy komunikat w sprawie jakości wody z miejskiej sieci wodociągowej w Otwocku. Jak przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Choć przekroczone w niej parametry mogą powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, to nie stwarzają zagrożenia dla konsumentów.

W zbadanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, enterokoków (paciorkowców kałowych), a także bakterii grupy coli.

Beczkowozy nadal zostaną na ulicach Otwocka i Karczewa. Dostępna też będzie woda butelkowana. Prezydent Otwocka zaapelował o ograniczenie korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego, by zmniejszyć pobór wody.

Apel o oszczędzanie wody

Dzisiejsza zgoda jest warunkowa ze względu na wysoki poziom manganu i żelaza. Jak powiedział burmistrz Karczewa, z wody można korzystać, ale na razie warto ją oszczędzać, by powiodło się jej pełne przywracanie.

– Te wyniki dają rękojmię tego, że ta woda jest zdatna do spożywania, jak i do celów sanitarnych. Natomiast cały czas trzeba wskazywać na odpowiedzialne wychodzenie z kryzysu we współpracy z mieszkańcami, a więc prośba ogromna, aby ograniczyć jeszcze korzystanie z pralek, ze zmywarek, z różnych urządzeń kuchennych przez najbliższe dni – powiedział Michał Rudzki.

Starosta otwocki Tomasz Laskus również zaleca oszczędzanie wody.

– To analogiczna sytuacja do tego, z jaką mamy do czynienia, kiedy wszyscy naraz chcą pobrać gotówkę z banku. Wiadomo, że żaden bank i żaden system tego nie udźwignie. Podobnie jest teraz. Żadna sieć nie jest projektowana w taki sposób, żeby ta woda była przez wszystkich pobierana naraz – zauważył.

O oszczędzaniu mówił również prezydent Otwocka.

– Prosimy, żeby ograniczyć to korzystanie z wody do absolutnego minimum. Nadmierne korzystanie z wody w jednym czasie przez mieszkańców będzie powodowało spadki ciśnienia w sieci. Proszę także, aby nie korzystać obecnie ze sprzętów gospodarstwa domowego, nie wykonywać prania, gdyż zwiększone zużycie wody może skutkować momentami wystąpienia barwy brunatnej wody, która może właśnie spowodować uszkodzenie tych sprzętów – podkreślił Jarosław Margielski.

Najwcześniej jutro wieczorem mają być znane ostateczne wyniki badań wody z miejskiego wodociągu.

Awaria wodociągowa

Do awarii sieci wodociągowej doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

W piątek wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

Na ulicach Otwocka jest 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest też woda butelkowana.

Władze Otwocka poinformowały w piątek, że na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tys. l wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Dziś od godz. 15:00 szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

Jutro w szpitalu mają zostać wznowione wstrzymane ostatnio planowe operacje.

Czytaj też: Koniec korków przed przejazdem kolejowym w warszawskiej Falenicy