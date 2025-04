Awaria wodociągu w Otwocku i Karczewie. Mieszkańcy: musimy sobie jakoś radzić Miłosz Kuter 03.04.2025 19:44 To jest ogromna uciążliwość — powiedział o awarii stacji uzdatniania wody, która zasięgiem obejmuje Otwock i Karczew, jeden z mieszkańców. Około 60 tysięcy osób nie ma dostępu do czystej wody. Trwają prace nad usunięciem awarii. W piątek lub w sobotę znane będą wyniki próbek.

Awaria w Otwocku (autor: Otwock/FB)

Mieszkańcy Otwocka oraz Karczewa wciąż nie mogą korzystać z wody w kranie do spożycia i do celów sanitarnych. Trwa naprawa awarii wodociągów, do której doszło we wtorek 2 kwietnia.

Samorząd zorganizował alternatywę. Przed szkołami, szpitalami czy urzędem miasta ustawione zostały beczkowozy i punkty z wodą butelkowaną.

— Musimy sobie jakoś radzić — powiedzieli reporterowi Polskiego Radia RDC mieszkańcy Otwocka.

W piątek lub w sobotę znane będą wyniki próbek wody, czy będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Prawdopodobnie dopiero w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu zostaną podane pierwsze informacje odnośnie do możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych.

Gdzie po wodę?

Na ulicach Otwocka rozstawionych jest 20 beczkowozów, na terenie Karczewa i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów wystawiana jest też woda butelkowana dla mieszkańców.

Swoje beczkowozy wysłała m.in. Warszawa. To 13 cystern.

— To są beczkowozy o łącznej pojemności ponad 71 m3. Dodatkowo trzy beczkowozy o łącznej pojemności 3 m3 pojechały do Karczewa. Te beczkowozy są obsługiwane na bieżąco i uzupełniane przez pracowników Wodociągów Warszawskich — poinformowała rzeczniczka Wodociągów Warszawskich Jolanta Maliszewska.

— Poza tym do Otwocka trafił ozonator — dodała Maliszewska. — Zostanie tam do użytku wodociągowców aż do czasu usunięcia awarii. Wodociągi warszawskie oddały też do dyspozycji naszych technologów. W gotowości pozostają także nasze służby eksploatacyjne na wypadek, gdyby zaistniała konieczność udzielenia pomocy przy usuwaniu awarii — poinformowała Maliszewska.





W większości bloków i domów woda jest już w kranach.

— Mam już wodę w kranach, jednak jest ona mętna. Nie jest brązowa ani żółto-brązowa, jak to było w środę — powiedziała mieszkanka jednego z osiedli w centrum Otwocka pani Małgorzata.

Problem braku wodny nie dotknął jedynie mieszkańców, którzy mają własne ujęcia wody. Pan Krzysztof z otwockich Kresów zaznaczył, że jak tylko dowiedział się o problemie, dał znać znajomym, żeby przyjeżdżali do niego po wodę.

— Kilku skorzystało, a ja nie zbiedniałem — powiedział.

Dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców

Miasto Otwock poinformowało w mediach społecznościowych, że jest w trakcie uruchamiania dodatkowych beczkowozów dla przedsiębiorców.

„Do spłukiwania toalet przedsiębiorcy mogą używać wody dostępnej już w miejskiej sieci wodociągowej tzw. wody surowej (nieuzdatnionej)” — dodał ratusz.

Zamieścił też poradnik z instrukcjami, do czego mogą być wykorzystywane różne rodzaje wody. Jak wyjaśniają urzędnicy, woda butelkowana przeznaczona jest do picia, przygotowywania żywności, celów gastronomicznych, zmywania naczyń; woda spożywcza z beczkowozów – po przegotowaniu przeznaczona jest do picia, przygotowywania żywności, zmywania naczyń, prania.

Z kolei woda gospodarcza z beczkowozów – przeznaczona jest do spłukiwania toalet oraz mycia powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Ta woda nie została przebadana i nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Natomiast woda surowa - w kranach - jest pobierana ze studni głębinowych tzw. (abisynek) z głębokości ok. 45 m i jest obecnie puszczana do miejskiej sieci wodociągowej. Woda nie jest filtrowana, nie jest przebadana, nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki poinformował, że do walki z kryzysem wodnym do gminy przybędą żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej.

Pobrane próbki

Podczas czwartkowej konferencji prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że w wyniku podjętych działań przez służby techniczne sytuacja jest kontrolowana.

— Następuje płukanie zbiorników stacji uzdatniania wody, woda surowa już jest sprowadzana do sieci wodociągowej, a część mieszkańców miasta już ma dostęp do wody w kranach — wyjaśnił.

Margielski podkreślił, że woda ta nie jest przebadana przez certyfikowane laboratorium.

— Dopiero po uzyskaniu akredytowanych badań przeprowadzonych przez właściwe laboratorium będziemy mogli taką informację przekazać — dodał.

Prezydent Otwocka poinformował, że tego dnia przed godz. 8.00 zostały pobrane próbki wody do badań. W ciągu najbliższych 24 lub 48 godzin, w zależności od metody badania, ma zostać przekazana informacja o możliwości użycia wody do celów sanitarnych.

— Piątek bądź sobota będą tym terminem, kiedy przekażemy państwu informacje, czy woda dostarczana do mieszkańców może być wykorzystywana na cele sanitarne — powiedział Margielski.

— Następnie będzie dalej prowadzony proces dezynfekcji i płukania sieci magistrali wodociągowych na terenie miasta — zaznaczył. Jak dodał, w poniedziałek planowane jest wykonanie kolejnych poborów, na podstawie których będą wyniki badań w ciągu kolejnych 48 i 72 godzin. Oszacował, że w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu zostaną podane pierwsze informacje odnośnie do możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych.

Margielski przypomniał, że Otwocku jest rozlokowanych 19 punktów z beczkowozami z wodą zdatną po przegotowaniu do picia lub do celów sanitarnych. Jak mówił, na terenie urzędu miasta, szkół podstawowych, przedszkoli, placówek służby zdrowia i szpitali również jest rozdysponowana woda butelkowana.

— Zapewniamy ciągłość dostaw — podkreślił.

Dodał, że zajęcia w szkołach podstawowych, przedszkolach i w żłobkach odbywają się w sposób planowy.

Bez wody w szpitalu

Starosta otwocki Tomasz Laskus poinformował, że woda w szpitalu powiatowym jest zapewniona dzięki znajdującej się tam cysternie. Dodał, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają w dystrybucji wody.

— W Powiatowym Centrum Zdrowia przebywa 48 pacjentów, plus 30 pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym — powiedział. Zaznaczył, że pacjenci mają zapewnioną opiekę i dostęp do środków higienicznych.

Laskus przypomniał, że Powiatowe Centrum Zdrowia do odwołania awarii wstrzymało przyjmowanie pacjentów na planowe zabiegi. Według niego w szpitalu odbywało się około 10 zabiegów medycznych dziennie.

— Szpital może wznowić działanie tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że woda jest w 100 procentach zdatna do spożycia — podkreślił.

Awaria w Otwocku i Karczewie

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przekazał na konferencji prasowej, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

— Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę — powiedział. — To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat — ocenił.

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

