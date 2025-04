Kiedy poprawią się parametry wody w Otwocku ? Prezydent miasta odpowiada RDC 08.04.2025 17:12 Potrzeba jeszcze dwóch dni, aby woda w otwockich wodociągach osiągnęła odpowiednie parametry – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC prezydent miasta Jarosław Margielski. Do awarii doszło w ubiegłym tygodniu – przez prawie tydzień mieszkańcy nie mogli korzystać z wody.

Co z wodą w Otwocku? (autor: Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka/FB)

Woda w miejskim wodociągu w Otwocku osiągnie odpowiednie parametry w ciągu najbliższych dwóch dni.

Po awarii magistrali uzdatniania wody woda w Otwocku i gminie Karczew jest już zdatna do celów sanitarnych i spożycia, ale warunkowo.

Wczoraj pojawiły się wyniki badań. Wciąż mogą być przekroczenia żelaza czy manganu, jednak nie zagraża to zdrowiu.

– Występują jeszcze niewielkie fluktuacje, jeżeli chodzi o zawartość żelaza i mętność. Ta sytuacja na bieżąco się stabilizuje. Nasz wewnętrzny monitoring pokazuje, że osiągnięcie docelowych parametrów tych rygorystycznych, wynikających z rozporządzenia, powinno być osiągnięte w ciągu dwóch najbliższych dni – powiedział w Polskim Radiu RDC prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Wciąż mogą jednak pojawiać się spadki ciśnienia.

Awaria wodociągowa – szczegóły

Do awarii sieci wodociągowej doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych, poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W piątek 4 kwietnia wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

W poniedziałek 7 kwietnia szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

