Mieszkańcy zaniepokojeni pożarami na Bazarze Różyckiego. „Coś jest na rzeczy”

Ekspert do spraw pożarnictwa przeprowadził oględziny Bazaru Różyckiego po drugim pożarze targowiska, do którego doszło w sobotę. Ogień pojawił się w czterech różnych miejscach i zajął około 10 starych nieużytków. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Mieszkańcy natomiast są pełni obaw. - Wydaje mi się, że to są działania z premedytacją - usłyszał nasz reporter.