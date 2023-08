Co dalej z Kawęczyńską 15/17? Zabytkowa kamienica zniszczona w pożarze Cyryl Skiba 07.08.2023 12:23 Biegły ustali przyczynę niedzielnego pożaru zabytkowej kamienicy z 1905 roku na warszawskiej Pradze. To pustostan. Straż pożarna przez blisko cztery godziny prowadziła akcję gaśniczą przy Kawęczyńskiej 15/17. Na miejscu było 11 zastępów, czyli około 40 strażaków.

Co dalej z Kawęczyńską 15/17? (autor: Porozumienie Dla Pragi)

W niedzielę paliła się kamienica przy Kawęczyńskiej 15/17 na warszawskiej Pradze Północ. Z ogniem przez blisko cztery godziny walczyło około 40 strażaków.

- Starty są ogromne. Budynek ma swoją wartość historyczną - podkreśla Krzysztof Michalski z Porozumienia dla Pragi. - Jest to budynek dosyć ciekawy, znany z wielu zdjęć przedstawiających dawną Kawęczyńską. Między innymi z takiego zdjęcia z 1945 roku, które przedstawia pierwszy powojenny tramwaj wyjeżdżający z praskiej zajezdni. No i ten pożar, który wczoraj nastąpił, to tak naprawdę nie wiemy, jaka była jego przyczyna, czy było to podpalenie - tłumaczy.





Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o zawiadomieniu prokuratury w sprawie zniszczenia zabytku, a także o wystąpieniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zabezpieczenie kamienicy.

- Efekty trwającego blisko 4 godziny pożaru to tak naprawdę wypalony ozdobny hełm w narożu kamienicy, zniszczenia dachu i prawdopodobnie też wnętrze. Budynek przyjął spore ilości wody w wyniku tej akcji strażaków. Tam jest drewniana klatka schodowa, a więc ciężko powiedzieć, w jakim to znajduje się stanie po tym pożarze - mówi Krzysztof Michalski.





W 2015 r. zwrócono kamienicę prawowitym właścicielom, ale nadal obiektem administruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ.

Niemal całkowicie wypalony jest ozdobny hełm wieńczący budynek, ponadto w wielu miejscach poszycie dachowe zostało porozcinane, by ułatwić gaszenie. Nie wiadomo, w jakim stanie jest więźba dachowa czy drewniana klatka schodowa.

