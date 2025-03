Bazar Różyckiego na Pradze zamknięty. Pogorzelisko ma dziś zbadać prokurator

Prokurator ma dziś zbadać pogorzelisko na Bazarze Różyckiego w Warszawie — dowiedział się reporter Polskiego Radia RDC. Do tego czasu przestrzeń pozostaje zamknięta. Cały teren jest zabezpieczony policyjną taśmą, a funkcjonariusze nie wpuszczają klientów. Do pożaru doszło w środę ok. godz. 16:20, ogień objął powierzchnię ok. 100 m2.