Wybuch w pustostanie na Gocławku. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala Cyryl Skiba 02.11.2023 07:36 Ranny mężczyzna w pożarze przy ulicy Kawczej w Warszawie. Wczoraj około godziny 19:00 zapalił się pustostan na rogu z Sulejkowską na Witolinie - to Praga Południe. Poszkodowany był osobą bezdomną - relacjonuje Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Straż Pożarna (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/zdjęcie ilustracyjne)

W środę wieczorem w budynku przy ulicy Kawczej na Gocławiu doszło do wybuchu oparów z butli z gazem. Poszkodowany został mężczyzna, który poparzony trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w środę około godziny 19 w dwukondygnacyjnym pustostanie, w jednym z pomieszczeń na parterze. P

Strażak przekazał, że siła wybuchu była na tyle duża, że z budynku wyleciały okna.

- W budynku przebywała jedna osoba. Z licznymi oparzeniami była już na zewnątrz jak dotarliśmy. Do wybuchu doszło na parterze. Mieliśmy tam też butlę gazową, natomiast była ona cała, nieuszkodzona, więc prawdopodobnie przyczyną wybuchu były jakieś opary - mówi Bogdan Smoter.

Mężczyzna z poparzeniami twarzy i rąk został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej, grupa operacyjna miasta oraz inne służby - gazownicy, energetycy. Był też Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czytaj też: Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądował na cmentarzu w Wołominie