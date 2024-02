Pożar przy Folwarcznej to nie przypadek? Mieszkańcy podejrzewają podpalenie Miłosz Kuter 14.02.2024 16:51 To nie pierwsza taka sytuacja - mówią mieszkańcy Pragi Północ. Tak komentują pożar kamienicy przy ul. Folwarcznej 5 w Warszawie. Ich zdaniem, to nie przypadek - podejrzewają nawet podpalenie.

Kamienica przy Folwarcznej w Warszawie (autor: RDC)

Mieszkańcy Pragi Północ podejrzewają podpalanie kamienicy przy ul. Folwarcznej 5 w Warszawie. W nocy doszło tam do dużego pożaru - akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Ostatnie takie zdarzenie w tym samym miejscu było w grudniu ubiegłego roku.

To nie przypadek - uważają mieszkańcy Pragi.



Kamienica jest w zasobach miasta, należy do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Znajduje się także w gminnym rejestrze zabytków.

- Nie dopilnowano kwestii bezpieczeństwa - ocenia Krzysztof Michalski ze stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi”. - Skoro tyle było pożarów, co z tego, że tam otwory okienne są zabite dyktą, że są zamurowane niektóre, jak można tam wejść było, na teren tej posesji, od innej strony, zupełnie bez potrzeby używania drabin i innych rozwiązań. No i widać, jak pewne rzeczy się kończą. Jest potrzebny pilny audyt po stronie zarządcy tego zasobu, czyli właśnie miasta odnośnie do stanu zabezpieczeń - tłumaczy.





Czekamy na komentarz dzielnicy, co do zabezpieczenia kamienicy.

Do pożaru kamienicy doszło we wtorek, 13 lutego, około godziny 23:30. Kacper Papis z warszawskiej straży pożarnej relacjonował, że dach budynku był cały w płomieniach.

— Akcja została podzielona na dwa odcinki bojowe. Działania polegały na podawaniu prądu w natarciu oraz odcinek bojowy, który polegał na obronie przyległego budynku. Obrona była skuteczna, pożar nie przeniósł się na przylegający dach. Został też podany prąd z piany lekkiej — informował Papis.

W szczytowym momencie akcji, na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej. Akcja zakończyła się po godzinie 03:00 w nocy. Nikt nie ucierpiał. Pod koniec 2016 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z uwagi na zły stan budynku wydał decyzję o opróżnieniu budynku. Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

Problem płonących kamienic na Pradze to nie rzadkość. Latem ubiegłego roku płonęła sąsiednia kamienica przy ul. Kawęczyńskiej 15/17.

