Awaria wodociągowa w Otwocku. Szpital powiatowy wznowił pełną działalność RDC 07.04.2025 18:04 Dziś od godz. 15:00 szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

Szpital w Otwocku wznawia działalność (autor: Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku)

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku pracuje już w normalnym trybie. Kilkudniowe ograniczenie działalności było spowodowane awarią miejskiej sieci wodociągowej.

Starosta powiatu otwockiego Tomasz Laskus przekazał, że placówka podjęła działania w celu zapewnienia alternatywnego źródła zasilania w wodę, niezależnego od miejskiej sieci.

„Podłączona została cysterna, a po przeprowadzeniu szczegółowych badań laboratoryjnych, potwierdzono, że woda jest bezpieczna i nadaje się do spożycia” – napisał w mediach społecznościowych starosta.

Awaria wodociągowa

Do awarii sieci wodociągowej doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

W piątek wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

Woda niezdatna do spożycia

Władze Otwocka przypomniały w mediach społecznościowych, że woda w kranach w Otwocku i w Karczewie nadal nie nadaje się do spożycia. Dodały, że czekają na wyniki badań, czy zostanie ona dopuszczona do kąpieli. Jak będą znane, poinformują o tym.

„Do picia nadaje się woda butelkowana, która jest rozdawana w punktach na terenie miasta oraz woda z beczkowozów po wcześniejszym przegotowaniu” — podkreślił otwocki ratusz.

Na ulicach Otwocka jest 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest też woda butelkowana.

Władze Otwocka poinformowały w piątek, że na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tys. l wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Jest to woda spożywcza, której można używać po przegotowaniu do picia i celów spożywczych.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała w piątek, że w odpowiedzi na czwartkowy wniosek wojewody mazowieckiego i w porozumieniu z MSWiA w piątek podjęto decyzje o przekazaniu łącznie 273 tys. l wody butelkowanej.

