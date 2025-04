Co z pacjentami szpitala powiatowego w Otwocku? Przez awarię możliwe przeniesienie do innych placówek Miłosz Kuter 02.04.2025 14:38 Część pacjentów ze szpitala powiatowego w Otwocku może trafić do innych placówek. W związku z awarią wodociągu placówka wstrzymała zaplanowane operacje i przyjęcia na odziały. W lecznicy przebywa obecnie 115 osób, w tym 75 pacjentów.

Karteka (autor: Meditrans w Siedlcach)

Wojewoda mazowiecki zapowiedział, że część pacjentów ze szpitala powiatowego w Otwocku może trafić do innych placówek. Placówka podpięta jest do wodociągu, w którym wczoraj wieczorem doszło do awarii. Jak informowaliśmy, lecznica rano wstrzymała zaplanowane operacje i przyjęcia na odziały. Wciąż jednak jest tam 75 pacjentów.

Będzie transport pacjentów?

Przed szpitalem ustawiono 20-tonowe beczkowozy.

Mariusz Frankowski powiedział, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki analizuje, ilu pacjentów potencjalnie trzeba będzie przetransportować.

- Służby wojewody, Wydziału Zdrowia i Wydziału Ratownictwa Medycznego są w kontakcie bezpośrednio z tą placówką. Próbujemy zdiagnozować konieczną ilość pacjentów, którzy mogą wymagać przetransportowania do innych szpitali. W tej chwili diagnozujemy, jak by mogło to wyglądać - wyjaśnił.



W sumie bez wody jest w Otwocku i Karczewie jest ponad 50 tys. osób. Tak może być nawet 6 dni.

Najbliższe doby najważniejsze

Trzy najbliższe doby będą najważniejsze - wskazał wojewoda mazowiecki.

- Wodociągi około godziny 19.00 planują uruchomienie ponowne stacji. Natomiast dopiero po uruchomieniu i sprawdzeniu będzie można przekazać próbki do laboratoriów do sprawdzenia przez inspektorat sanitarny i to zajmie około 48 do 72 godzin - wskazał wojewoda.



Wojewoda dodał też, że pełne przywrócenie sprawności sieci może potrwać nawet 6 dni, w zależności od wyników próbek.

Wsparcie z RARS

Wojewoda wystąpił także do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o wsparcie dla mieszkańców.

- Dwa tiry z wodą butelkowaną, czyli około 45 tysięcy litrów. Zgodnie z deklaracjami ministra Leśniakiewicza i ministra Siemoniaka jest pełne wsparcie ze strony RAS-u. Te tiry razem zostaną jak najszybciej uruchomione i przekazane. Prezydent Otwocka i burmistrz Karczewa zwrócili się też z prośbą o przekazanie żeli do dezynfekcji - dodał Frankowski.



Sprawą awarii zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. - W ramach tych czynności prokurator przeprowadził oględziny na terenie otwockiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji - powiedział nam prokurator Norbert Woliński.

