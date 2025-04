Gdzie są beczkowozy i punkty dystrybucji wody w Otwocku i Karczewie? [LISTA] Adrian Pieczka 02.04.2025 12:01 Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało 17 lokalizacji beczkowozów, które stanęły w Otwocku i Karczewie. Punkt dystrybucji wody butelkowanej stanął przy urzędzie miasta. To w związku z ogromną awarią wodociągową, która dotknęła około 50 tys. mieszkańców.

Gdzie są beczkowozy i punkty dystrybucji wody w Otwocku i Karczewie? [LISTA] (autor: PAP/Rafał Guz)

W sklepach powoli brakuje wody, a kolejka do punktu dystrybucji przy urzędzie w Otwocku rośnie. Wczoraj doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody w miejskiej sieci. W Otwocku i Karczewie woda jest niezdatna do picia i do celów sanitarnych.

Sytuację na miejscu śledzi będący na miejscu nasz reporter Adrian Pieczka. Jak mówi, mieszkańcy są rozgoryczeni. Z powodu awarii wiele osób nie poszło dziś do pracy. Muszą brać opiekę nad dziećmi czy zapewnić starszym osobom w rodzinie dostęp do wody pitnej. Przed punktem dystrybucji ustawiła się już długa kolejka.

Jednak tu, jak i w okolicznych sklepach powoli brakuje butelek.

Zaplanowane są jednak kolejne dostawy, zarówno do sklepów, jak i punktów dystrybucji.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało także 17 lokalizacji beczkowozów. Są udostępnione m.in. na parkingu przy ul. Kuklińskiego/Generalska, ul. Ślusarskiego – OKS oraz ul. Bema (zajezdnia autobusowa Karczew). Wszystkie adresy znaleźć można TUTAJ.

Czytaj też: Awaria wody w Otwocku i Karczewie. Sprawę bada prokuratura