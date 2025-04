Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Jest nowy komunikat RDC 06.04.2025 13:47 Terminu badań wody z miejskiego wodociągu nie można skrócić, ostateczne wyniki badań będą znane najwcześniej 8 kwietnia wieczorem - przypomniał w niedzielę Urząd Miasta Otwocka. W związku z awarią wodociągową od środy woda w kranach w Otwocku i Karczewie nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych.

Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Jest nowy komunikat (autor: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa/fb)

Urząd Miasta Otwocka wydał nowy komunikat w sprawie awarii wodociągowej.

"Najwcześniej 8 kwietnia wieczorem mogą być znane ostateczne wyniki badań wody z miejskiego wodociągu. Wtedy dowiemy się, czy jest zdatna do picia, mycia i wszystkich innych celów sprzed awarii. Z uwagi na obowiązujące metody badań, nie można skrócić tego terminu" - podał urząd w swoim wpisie na Facebooku.

Zakaz używania wody

Urząd przypomniał, że nadal obowiązuje zakaz picia wody z kranu, nawet po przegotowaniu, gdyż może ona powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a używanie takiej wody do pracy sprzętu gospodarstwa domowego np. zmywarki, pralki może spowodować ich uszkodzenie oraz niszczyć praną odzież.

W związku z awarią wodociągową od środy woda w kranach w Otwocku i Karczewie nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Na sobotę zapowiadana była konferencja prasowa, na której miała być podana informacja o możliwości użycia wody do mycia; w kolejnych dniach spodziewana była informacja o zdatności wody do spożycia.

Jak poinformował w sobotę prezydent Otwocka Jarosław Margielski, jeżeli wyniki badań wody okażą się korzystne, to we wtorek zostanie wydany komunikat o przydatności wody i do celów sanitarnych, i do spożycia. Zapowiedział też przeprowadzenie kolejnych badań jakości wody z sieci wodociągowej, których wyniki będą opublikowane w czwartek, piątek i kolejnych dniach.

Margielski wyjaśnił, że w celu skrócenia sytuacji kryzysowej w Otwocku podjęto decyzję, żeby do zasilania sieci wodociągowej w Otwocku włączyć wodę, która wypływa po przejściu przez filtry, które uzdatniają wodę. Dotychczas wodociągi były zasilane wodą surową (nieuzdatnioną), nadającą się tylko do spłukiwania toalet.

Czy nieuzdatniona woda jest bezpieczna?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku opublikowała w sobotę informację dotycząca jakości wody surowej, którą była zasilana sieć wodociągowa w Otwocku i Karczewie 2-4 kwietnia. Podano w niej, że woda surowa została przebadana przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

"Otrzymane wyniki nie budzą zastrzeżeń pod kątem bakteriologicznym. Jednak w zakresie badań fizykochemicznych zawierała wysokie stężenia manganu i żelaza" - czytamy w opinii. Podano, że woda taka może niekorzystnie wpływać na skórę i błonę śluzową u osób szczególnie wrażliwych (dzieci i osoby starsze).

Podczas sobotniej konferencji Margielski mówił, że w sobotę sieć wodociągowa w mieście Otwock i mieście Karczew zasilana była już nie wodą surową, tylko wodą wypływającą z filtrów. "Nasze wewnętrzne wyniki wskazują jednoznacznie, że woda ta ma lepsze parametry niż woda surowa" - dodał.

Prezydent odniósł się też do wcześniejszej zapowiedzi, że w piątek lub sobotę miały zostać podane informacje, czy dostarczana do mieszkańców woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych. "Zaznaczam, że decyzja o tym, żeby nie rozdzielać komunikatów dotyczących przydatności wody na cele sanitarne, a następnie w kolejnych komunikatach na cele spożywcze zapadła tutaj po przeanalizowaniu całej sytuacji w celu skrócenia sytuacji kryzysowej" - podkreślił.

Obecna na sobotniej konferencji dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku dr Agata Wolska przekazała, że przeprowadzono badania dostępnej surowej wody i stwierdzono, że może być udostępniona do celów bezpieczeństwa sanitarnego, czyli do spłukiwania toalet.

Śledztwo prokuratury

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych, poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

Prokuratura podała w piątek, że wszczęła śledztwo w sprawie awarii stacji uzdatniania wody w Otwocku. "Z dotychczas dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że zaistniałe uszkodzenie urządzenia użyteczności publicznej nie było spowodowane umyślnym działaniem osób trzecich. W śledztwie podjęte zostały czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia" - zaznaczył Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Norbert Antoni Woliński.

Oprócz służb wsparcia Otwockowi i Karczewowi udzielają inne samorządy, m.in. Chełm i okoliczny Józefów. W czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że stolica dostarczyła łącznie 16 beczkowozów i ozonator do wody. W piątek o transporcie wody poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. "Właśnie rusza pierwszy transport a w nim ponad 26 tys. litrów butelkowanej wody mineralnej. Kolejny pojedzie w poniedziałek. W sumie wysyłamy ponad 47 tys. litrów wody" - napisał w mediach społecznościowych.

W akcję pomocy włączył się również Związek Miast Polskich.

Czytaj też: Kolejny pożar na Bazarze Różyckiego. Ogień pojawił się w czterech miejscach