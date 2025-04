Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Jest apel o oszczędzanie wody Adam Abramiuk 08.04.2025 10:31 Z wody korzystajmy z rozwagą, żeby nie przeciążyć systemu - apelował w Polskim Radiu RDC burmistrz Karczewa Michał Rudzki. Po awarii wodociągu w Otwocku woda jest już zdatna do celów sanitarnych i spożycia, ale warunkowo. Wciąż mogą być przekroczenia żelaza czy manganu, ale nie zagraża to zdrowiu. Mogą jednak pojawiać się spadki ciśnienia.

Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Jest apel o oszczędzanie wody (autor: Michał Rudzki/RDC)

Dostęp do wody już jest, ale nie korzystajmy z niej nadmiernie - apelował w Polskim Radiu RDC burmistrz Karczewa Michał Rudzki. Jak informowaliśmy, woda w Otwocku i Karczewie jest już zdatna do celów sanitarnych i spożycia, ale warunkowo.

Wczoraj pojawiły się wyniki badań. Wciąż mogą być przekroczenia żelaza czy manganu, ale nie zagraża to zdrowiu.

Apel o oszczędzanie wody

Władze przestrzegają, żeby nie używać wody w pełni, żeby nie przeciążyć na nowo uruchomionego systemu.

- Nie korzystać z pralek, zmywarek, żeby nie zaczynać sprzątania, tylko żeby to wykorzystywać do celów spożywczych w rozsądnych ilościach. Żeby nie napuszczać sobie całych wanien, aby nie doprowadzić do sytuacji, że w kranach nie będzie wody, bo po prostu pompy nie będą w stanie dostarczyć tej wody - mówił na naszej antenie burmistrz Karczewa Michał Rudzki.





Trudności szczególnie po południu

Jak dodał Rudzki, dziś mogą jeszcze być trudności, szczególnie po południu.

- Po pracy musimy tutaj przypilnować się też jeśli chodzi o właśnie ten rozbiór od godziny 17.00,16.00 do wieczora, żeby też nie było tego dużego piku. Natomiast mamy jakieś swoje przećwiczone modele redukcji tego poboru wody poprzez po prostu zniżenie ciśnienia na pompach - wskazał burmistrz Karczewa.



Do awarii sieci wodociągowej doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

W piątek wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

Na ulicach Otwocka jest 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest też woda butelkowana.

Władze Otwocka poinformowały w piątek, że na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tys. l wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.

W poniedziałek od godz. 15:00 szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

Czytaj też: Na Mazowszu poprawiła się dostępność do opieki ginekologiczno-położniczej