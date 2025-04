Skażona woda w Otwocku i Karczewie. „Bardzo poważna awaria sieci wodociągowej” RDC 02.04.2025 06:45 Bardzo poważna awaria sieci wodociągowej na terenie Otwocka i Karczewa - informuje prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Woda jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarnych nawet po przegotowaniu. Na godz. 7:00 zwołany został gminny zespół zarządzania kryzysowego. Przygotowywane są też punkty dystrybucji wody pitnej. O awarii informuje także RCB.

Problemy z wodą w Otwocku i Karczewie. Jak informuje prezydent Otwocka Jarosław Margielski, to z powodu awarii sieci wodociągowej.

„W związku z awarią magistrali wody surowej oraz filtrów na Stacji Uzdatniania Wody nastąpiła przerwa w dostawie wody” - podał na Facebooku.

Jak dodał, po przywróceniu dostarczania wody, ta nadal nie będzie zdatna do spożycia i do wykorzystywania do celów sanitarnych, nawet po przegotowaniu.

Gmina przygotowuje punkty dystrybucji wody pitnej. Na godz. 7:00 zwołany został gminny zespół zarządzania kryzysowego.

Mieszkańcy Otwocka i Karczewa otrzymali SMS-y z alertem RDC. „UWAGA! Woda niezdatna do spożycia i celów sanitarnych w Otwocku i Karczewie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź lokalne komunikaty” - czytamy w komuniakcie.

